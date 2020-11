"Uważam, że Jarosław Kaczyński zachował się skandalicznie, zmuszając nas do protestów"

Możemy powiedzieć o postulacie najważniejszym, który w ujęciu eleganckim można nazwać postulatem dymisji rządu - powiedziała w "Kropce nad i" w TVN24 liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet Marta Lempart. Jej zdaniem "największym upokorzeniem Jarosława Kaczyńskiego" było to, że musiał przyznać, że są ludzie, którzy przeciwko niemu protestują. - Dla niego to jest największa zniewaga - oceniła. Wyraziła nadzieję, że prezes PiS "posłucha wirusologów". - Ale nie liczyłabym na to, bo nie wydaje mi się, żeby on się liczył z życiem ludzi, z naszym zdrowiem - dodała.

Od ponad dwóch tygodni trwają w Polsce protesty po tym, jak 22 października Trybunał Konstytucyjny, na czele którego stoi Julia Przyłębska, orzekł, że prawo do aborcji w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu jest niezgodne z ustawą zasadniczą.

"Polityczne oświadczenie pani Przyłębskiej, napisane przez pana Kaczyńskiego"

Liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet Marta Lempart w poniedziałkowej "Kropce nad i" w TVN24 podkreślała, że to nie jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. - Nic nie wiem o żadnym orzeczeniu. Wiem, że pani magister Przyłębska ogłosiła coś. To nie jest orzeczenie. Są opinie wszystkich konstytucjonalistów uznanych, że pani magister Przyłębska nie miała prawa niczego takiego ogłosić, między innymi w sprawie składu, w którym zasiadały osoby nie będące sędziami - mówiła.

- Myślę, że ludzie, którzy protestowali w obronie sądów przez ostatnie parę lat też nie wiedzą nic o żadnym orzeczeniu Trybunału. Wiedzą o politycznym oświadczeniu pani Przyłębskiej, napisanym przez pana Kaczyńskiego. Zwycięstwem jest to, że oświadczenie pani Przyłębskiej nie zostało opublikowane, czyli nie zostały sfałszowane państwowe dokumenty - zaznaczyła Lempart.

"Ja uważam, że Jarosław Kaczyński zachował się skandalicznie"

- Uważam, że Jarosław Kaczyński zachował się skandalicznie, organizując te protesty i zmuszając nas do nich i decydując o tym, że będą trwały - powiedziała.

Na uwagę, że wirusolodzy mówią, że protesty mogą przyczynić się do rozwoju pandemii, Lempart odparła: - Mam nadzieję, że on posłucha tych wirusologów, ale nie liczyłabym na to, bo nie wydaje mi się, żeby on się liczył z życiem ludzi, z naszym zdrowiem.

- Członkowie PiS-u i funkcjonariusze PiS-u mają zapewnione testy, opiekę lekarską, dużo lepszą niż my. To my stawiamy na szali życie i zdrowie, wychodząc [na ulicę - przyp. red.] - oceniła. Jednak jak dodała, może się zdarzyć, że Kaczyński posłucha wirusologów.

Lempart: Jeżeli się boicie, to normalne. Ważne, co z tych strachem zrobicie TVN24

"Najważniejszy postulat w ujęciu eleganckim - dymisja rządu"

Pytana o postulaty protestujących, które jej zdaniem powinien spełnić prezes Prawa i Sprawiedliwości, Lempart stwierdziła: - Możemy powiedzieć o postulacie najważniejszym, który w ujęciu eleganckim można nazwać postulatem dymisji rządu.

- Największym upokorzeniem Jarosława Kaczyńskiego było to, że musiał przebrać się za [generała, Wojciecha - przyp. red.] Jaruzelskiego i w tym oświadczeniu, które wygłosił musiał przyznać, że w ogóle są jacyś ludzie, którzy przeciwko niemu protestują, że jest jakiś sprzeciw. Dla niego to jest największa zniewaga - oceniła.

Odniosła się w ten sposób do nagrania wicepremiera, Jarosława Kaczyńskiego, w którym skomentował trwające protesty. - Wzywam wszystkich członków Prawa i Sprawiedliwości i wszystkich, którzy nas wspierają, do tego, by wzięli udział w obronie Kościoła - powiedział prezes PiS w materiale wideo zamieszczonym w mediach społecznościowych, opublikowanym 27 października. Dodał, że wyrok Trybunału Przyłębskiej w sprawie aborcji "jest całkowicie zgodny z konstytucją".

- Co więcej, w świetle konstytucji innego wyroku w tej sprawie być nie mogło - ocenił prezes PiS.

Oświadczenie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego Facebook/Prawo i Sprawiedliwość

Autor:kb//now

Źródło: TVN24