Przewodniczący Episkopatu prosi wszystkich o "wyrażanie swoich poglądów w sposób akceptowalny społecznie"

Stanowisko Kościoła katolickiego na temat prawa do życia jest niezmienne. Kościół ze swej strony nie może przestać bronić życia, ani też zrezygnować z głoszenia, że każdą istotę ludzką trzeba chronić od poczęcia aż do naturalnej śmierci - napisał w niedzielę przewodniczący KEP arcybiskup Stanisław Gądecki. Wulgaryzmy, przemoc i zakłócanie nabożeństw oraz profanacje nie są właściwą metodą działania. Proszę wszystkich o wyrażanie swoich poglądów sposób akceptowalny społecznie - dodał.

W oświadczeniu Gądecki zacytował też encyklikę papieża Jana Pawła II o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego z 1995 r. "Nic i nikt nie może dać prawa do zabicia niewinnej istoty ludzkiej, czy to jest embrion czy płód, dziecko czy dorosły, człowiek stary, nieuleczalnie chory czy umierający. Ponadto nikt nie może się domagać, aby popełniono ten akt zabójstwa wobec niego samego lub wobec innej osoby powierzonej jego pieczy, nie może też bezpośrednio ani pośrednio wyrazić na to zgody. Żadna władza nie ma prawa do tego zmuszać ani na to przyzwalać" - czytam.