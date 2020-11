List otwarty byłych opozycjonistów w obronie kościołów

Dawni działacze opozycyjni Ruchu Młodej Polski i środowiska "Spotkań", Studenckich Komitetów Solidarności i Niezależnego Zrzeszenia Studentów wystosowali list otwarty do Jerzego Buzka, Antoniego Mężydły, Sławomira Rybickiego i Bogusława Sonika. Zwracają się do nich z apelem o potępienie przez przywódców opozycji "dewastowania świątyń i bicia broniących ich ludzi, wzywania do nienawiści i barbarzyńskiego niszczenia polskiego języka".