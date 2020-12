"Zabierane są prawa, które dla każdej Europejki powinny być oczywistością". Demonstracje w kolejnych miastach

W Szczecinie odbył się protest pod hasłem "NIE będziemy wam po(d)ręczne! To jest wojna!". - Nie odpuścimy. Jak się dziewczyny zdenerwowały, to będą dalej stały na placach, aż osiągną wolność i prawo do decyzji o własnym życiu - powiedziała jedna z uczestniczek protestu, Małgorzata.