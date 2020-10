MSZ: żądanie Białorusi nie pozostanie bez adekwatnej odpowiedzi w stosownym czasie i w stosownej formie

Żądanie białoruskich władz "nie pozostanie bez adekwatnej odpowiedzi"

Wiceminister podkreślił, że "to co smuci szczególnie to fakt, że redukcja ta dotyczy szczególnie personelu konsularnego stanowiąc de facto bezpośrednie uderzenie władz Białorusi we własnych obywateli poprzez drastyczne ograniczenie dostępu do wiz uprawniających do wjazdu na teren Unii Europejskiej". Jak zaznaczył, to polskie konsulaty odpowiadały w ciągu kilku ostatnich lat za wydanie ponad połowy wiz wystawianych Białorusinom przez wszystkie państw strefy Schengen.