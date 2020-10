Cichanouska w Warszawie, spotkała się z premierem Morawieckim

Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska przybyła we wtorkowe popołudnie do kancelarii premiera, gdzie rozmawia z Mateuszem Morawieckim. Jak informował rzecznik rząd Piotr Mueller, głównym tematem rozmów jest aktualna sytuacja i rozwój wydarzeń na Białorusi. Wcześniej z Cichanouską spotkał się szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

Premier Mateusz Morawiecki oraz Swiatłana Cichanouska spotkali się po raz drugi. Poprzednia rozmowa odbyła się na początku września. Cichanouską przyjechała do Warszawy na zaproszenie Kolegium Europejskiego w Natolinie, gdzie weźmie udział w inauguracji roku akademickiego.

"Każdy Naród ma prawo do wolnego wyboru władz, szacunku i bezpieczeństwa"

Przed spotkaniem z premierem liderka białoruskiej opozycji spotkała się m.in. z szefem gabinetu prezydenta Krzysztofem Szczerskim. Prezydencki minister napisał na Twitterze, że były to "interesujące rozmowy o trudnej bieżącej sytuacji i wsparciu na przyszłość". "Każdy Naród ma prawo do wolnego wyboru władz, szacunku i bezpieczeństwa" - podkreślił.

Warunki Cichanouskiej dla Łukaszenki

Swiatłana Cichanouska zapowiedziała przed tygodniem, że ogłosi ogólnokrajowy strajk, jeżeli do 25 października włącznie Alaksandr Łukaszenka nie spełni trzech żądań: nie ogłosi swojej dymisji, nie zaprzestanie całkowicie przemocy na ulicach oraz nie zwolni wszystkich więźniów politycznych.

We wtorek Cichanouska wezwała struktury siłowe, by do niedzieli przeszły na stronę narodu. Opozycjonistka, kandydatka w sierpniowych wyborach prezydenckich na Białorusi obiecała funkcjonariuszom, że unikną lustracji.