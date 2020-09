Cichanouska uhonorowana nagrodą specjalną Forum Ekonomicznego. "Dla mnie to zaszczyt"

Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska odebrała w środę nagrodę specjalną Forum Ekonomicznego, które odbywa się w tym roku w Karpaczu. - Dla mnie to zaszczyt odebrać nagrodę za to, co uczynił cały naród Białorusi - podkreśliła.

- Ta nagroda wiele dla mnie znaczy. Będę rozmawiała dziś z moimi współpracownikami w Mińsku i zapytam, co dla nich to oznacza. Ale dla mnie to zaszczyt odebrać nagrodę za to, co uczynił cały naród Białorusi - podkreśliła Cichanouska.