Sejm zapewnia Białorusinów o "solidarności i wsparciu", potępia stosowanie przemocy i sfałszowanie wyborów

W przyjętej w piątek przez aklamację uchwale Sejm potępił stosowanie przez władze Alaksandra Łukaszenki brutalnej przemocy i masowych represji. Zwrócił się również do rządu o możliwość szybkiego przyjmowania uchodźców z Białorusi oraz zaapelował do instytucji europejskich o podjęcie działań.

Sejm "wzywa władze w Mińsku do niezwłocznego rozpoczęcia pokojowego dialogu"

"Zdecydowanie potępiamy pozbawienie obywateli Białorusi możliwości udziału w wolnych, demokratycznych wyborach oraz swobodnego wyrażania poglądów. Zastraszanie opozycyjnych kandydatów oraz ich więzienie, ograniczanie podstawowych swobód, w tym prawa do zgromadzeń i wolności słowa, użycie brutalnej siły nie służą wzmocnieniu niezależności i suwerenności Republiki Białorusi. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, mając na względzie dobro i rozwój polsko-białoruskich relacji sąsiedzkich, wzywa władze w Mińsku do niezwłocznego rozpoczęcia pokojowego dialogu ze społeczeństwem, który jest jedyną drogą do budowy pomyślnej przyszłości Białorusi" - dodano.