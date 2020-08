"O sytuacji bezpieczeństwa w regionie". Rozmowa prezydenta Dudy z szefem NATO

Prezydent Andrzej Duda rozmawia z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem o sytuacji bezpieczeństwa w regionie w kontekście wydarzeń na Białorusi - podał we wtorek na Twitterze szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, zamieszczając zdjęcie ze spotkania polityków. W sprawie Białorusi głos zabrał również premier Mateusz Morawiecki.

Na Białorusi trwają protesty związane z wynikami wyborów prezydenckich z 9 sierpnia. Według oficjalnych rezultatów wybory wygrał ubiegający się o reelekcję Alaksandr Łukaszenka, zdobywając 80,1 procent głosów. Podczas protestów co najmniej dwie osoby zginęły, a 200 zostało rannych. Zatrzymano prawie siedem tysięcy osób. Wielu uczestników brutalnie pobito. Jest kilkudziesięciu zaginionych.

Duda ze Stoltenbergiem o sytuacji na Białorusi

Między innymi o sytuacji za naszą wschodnią granicą rozmawiali we wtorek telefonicznie prezydent Andrzej Duda i sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

W sobotę z jednodniową wizytą w Warszawie przebywał amerykański sekretarz stanu. Mike Pompeo. Wraz z szefem MON Mariuszem Błaszczakiem i w obecności prezydenta Andrzeja Dudy podpisał polsko-amerykańską umowę wojskową. Zgodnie z umową wojskową liczba amerykańskich żołnierzy nad Wisłą zwiększy się o tysiąc - do około 5,5 tysięcy. Ponadto Polska zapewni bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, corocznie określane ilości paliwa, a także elementy wsparcia w magazynowaniu. Szacunkowy koszt działań dla wojsk USA wyniesie około 500 mln zł rocznie.

Morawiecki: będziemy omawiali sankcje, które powinny być nałożone na Białoruś

O sytuacji na Białorusi mówił we wtorek w Katowicach premier Mateusz Morawiecki. - Wspieramy w całej rozciągłości protesty obywatelskie na Białorusi. Wiemy doskonale, że Białorusini pragną prawdziwej demokracji i wolności. Tego na Białorusi brakowało - powiedział.

Premier ocenił, że sytuacja na Białorusi się zmienia. Wspomniał o poniedziałkowej wizycie Alaksandra Łukaszenki w zakładach przemysłowych. - To do niedawna był jego, można powiedzieć, bastion. Tymczasem tam został niemalże wykrzyczany, wygwizdany. Jednoznacznie powiedziano mu, co o nim myślą robotnicy białoruscy - wskazał premier, dodając, że postulaty wolności i demokracji płyną z wielu miejscowości na Białorusi.