Protestowali podczas wizyty Kaczyńskiego w Starachowicach, policja poszła z tym do sądu. Jest wyrok

Policja skierowała do sądu wnioski o ukaranie 17 osób za zakłócanie porządku publicznego. W kwietniu tego roku Sąd Rejonowy w Starachowicach umorzył postępowanie. Sędzia Joanna Kucy powołała się m.in. na artykuł 54 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który gwarantuje każdemu wolność wyrażania swoich poglądów.

Zapadł prawomocny wyrok

Policja odwołała się od tego wyroku do Sądu Okręgowego w Kielcach. Sąd drugiej instancji podtrzymał we wtorek umorzenie Sądu Rejonowego w Starachowicach. W uzasadnieniu wyroku powołał się m.in. na Europejską Konwencję Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, która gwarantuje obywatelom prawo do pokojowych demonstracji i wyrażania opinii, nawet w formie krzyków i ostrych sformułowań wobec polityków. Wyrok jest prawomocny.