Protest w Koszalinie w trakcie wizyty Jarosława Kaczyńskiego

Jarosław Kaczyński kontynuuje objazd po kraju. W sobotę spotkał się z wyborcami w Koszalinie. Mówił m. in. o zagrożeniu recesją, wywołaną przez "wojnę i szaleństwo Putina". Prezes PiS oznajmił, że największe niebezpieczeństwa są za nami i nikomu nie zabraknie węgla i innych paliw. Kaczyński zapewniał sympatyków i polityków swojej partii, że jeśli chodzi o import tych towarów, to wszystko jest na dobrej drodze.

"Nienawidzę tego, co zrobiono z moim krajem"

- Nienawidzę tego, co zrobiono z moim krajem - powiedziała kobieta, uczestnicząca w proteście. - Nie o taka Polskę walczyłam. Co mamy dziś? Jaką inflacje ? Ile ja mam emerytury po 40 latach pracy jako wychowawca młodzieży? Za co ja mam żyć? - pytała inna uczestniczka.

"Jeśli komuś służą, to z całą pewnością Putinowi"

- Nie wiem, czy ci ludzie cokolwiek rozumieją, w cokolwiek wierzą. Natomiast te akcje demokracji nie służą. Jeśli komuś służą, to służą z całą pewnością Putinowi - oświadczył. W ocenie prezesa PiS ich celem jest "doprowadzić do wojny, do upadku demokracji w Polsce, do takiego kompletnego schamienia" . - To jest właśnie interes naszych wrogów. Musimy o tym pamiętać - podkreślił.