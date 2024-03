Kosiniak-Kamysz: nowej oligarchii na Ukrainie budować nie zamierzamy

czytaj dalej

W Kanale Młyńskim w Działdowie (woj. warmińsko-mazurskie) doszło do zanieczyszczenia wody niebieską substancją. Na razie nie wiadomo, co to takiego. Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie pobrali próbki do badań. Wyniki będą znane za dwa tygodnie.