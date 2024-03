Siekierski o sobotnim spotkaniu premiera z rolnikami: mamy pewne propozycje

Minister zaznaczył, że przedstawił swoje propozycje premierowi. - One wynikają z rozmów z rolnikami, jak i pewnych przemyśleń, co jest możliwe do wprowadzenia. Nie proponuję zamknięcia granic. Uważam, że to nie jest rozwiązanie, bo handel jest w obie strony. Nie proponuję wyrzucenia Zielonego Ładu do kosza, ale jego maksymalne uproszczenie. Jak to mówią rolnicy, to ma być rolniczy Zielony Ład – powiedział minister.