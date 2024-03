To Kołodziejczak powiedziałby protestującym rolnikom

Zaczęliśmy spełniać postulaty rolników bardzo konkretnie, rolnicy dostali daleko idące zapewnienia rządu - przekonywał w "Kropce nad i" w TVN24 wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Michał Kołodziejczak. Odniósł się w ten sposób do uzgodnienia zawartego przez rząd z przedstawicielami protestujących organizacji. Został też zapytany o to, co teraz powiedziałby protestującym rolnikom.

Środa to dzień ogólnopolskiego strajku zwołanego przez Radę Krajową NSZZ Rolników Indywidulanych "Solidarność", protesty odbywały się w wielu miejscach w całej Polsce. Rolnicy sprzeciwiają się Zielonemu Ładowi, importowi produktów rolno-spożywczych z Ukrainy, ograniczaniu hodowli zwierząt w Polsce i "dramatycznej sytuacji" w rolnictwie. Chcą wypłaty rekompensat i wsparcia rolników.

Także w środę zaprezentowano uzgodnienie podpisane między przedstawicielami organizacji a ministrem rolnictwa. Przewiduje ono między innymi, że minister ma zwrócić się do premiera Donalda Tuska z wnioskiem o wstrzymanie tranzytu przez terytorium Polski objętych embargiem produktów rolnych z Ukrainy. W dokumencie strony wskazały również, że uregulowane muszą być relacje handlowe między oboma krajami, w tym dostęp do rynku takich produktów, jak m.in. zboże, rzepak, kukurydza, cukier, drób, jaja, owoce miękkie i jabłka.

Kołodziejczak: zaczęliśmy spełniać te postulaty bardzo konkretnie

Sytuację komentował w w "Kropce nad i" w TVN24 wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Michał Kołodziejczak z klubu Koalicji Obywatelskiej. - Dziś zajmuję się tym, żeby tych protestów jak najszybciej nie było i (żeby - red.) dać jak najwięcej argumentów rolnikom, żeby mogli jasno i z pełnym przekonaniem powiedzieć, że protestów nie muszą robić - powiedział.

- Dziś zaczęliśmy spełniać te postulaty bardzo konkretnie - zapewnił. Przekazał, że w czwartek, wspólnie z ministrem Czesławem Siekierskim, widzą się z ambasadorem Ukrainy w Polsce Wasylem Zwaryczem, a w rozmowach ma też uczestniczyć - jak przekazał Kołodziejczak - ukraiński wiceminister gospodarki i rolnictwa Taras Kaczka.

- Będziemy rozmawiać też o tych zasadach, o tym wszystkim, co trzeba ustalić. I przechodzimy do konkretnych rozmów - podkreślił.

Kołodziejczak: rolnicy dostali daleko idące zapewnienia rządu

Odnosząc się do podpisanego dokumentu, powiedział, że on "roboczo nazywa go ugodą". Zapytany, z kim została ta ugoda podpisana, skoro rolnicy dalej strajkują, odparł, że "z tymi, którzy potrafią wziąć odpowiedzialność na siebie za podejmowanie decyzji". - To nie jest wielką sztuką zrobić protest, manifestację czy cokolwiek na drodze. To nie jest problem. To nie jest wielka sztuka. Wielką sztuką jest powiedzieć, że biorę odpowiedzialność, siadam z drugą stroną - kontynuował.

- (Rolnicy - red.) Dostali tak daleko idące zapewnienia od przedstawicieli rządu, od ministra Czesława Siekierskiego i ode mnie, jakich podejrzewam, że wczoraj mógł się mało kto spodziewać - powiedział. Tłumaczył, że to porozumienie zakłada, że będzie wstrzymany tranzyt na te produkty, na które nałożone zostało embargo, do momentu wypracowania ze stroną ukraińską, dwustronnych zasad handlu w tej kwestii.

Kołodziejczak: rolnicy dostali daleko idące zapewnienia od rządu TVN24

Co Kołodziejczak powiedziałby protestującym rolnikom?

Kołodziejczak został również zapytany o to, co by powiedział strajkującym rolnikom. - Że Ministerstwo Rolnictwa wczoraj poszło bardzo daleko. Od dłuższego czasu staramy się realizować i przekonywać cały rząd do tego, żeby te działania były podjęte - odpowiedział.

Mówił, że chciałby zachęcić rolników do tego, żeby przestali blokować ulice. - Panowie, nie ma co dłużej stać na ulicy, jeżeli chodzi o rozwiązanie problemów. Od tego jest rząd, który podejmuje (ich - red.) rozwiązywanie - powiedział gość TVN24.

Autorka/Autor:mjz/ft

Źródło: TVN24