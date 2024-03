- Pierwsze spotkanie było informacyjne, a teraz zapadną jakieś konkrety. Jeśli nie padną ze strony rządowej, to z naszej strony mamy czarną teczkę i w tej teczce mamy Chłopski Ład. I resztę rzeczy, które muszą być spełnione, żeby w końcu skończyć te protesty - powiedział reporterowi TVN24 rolnik Wiesław Gryń przed rozpoczęciem rozmów z Tuskiem. - Mamy uproszczony Zielony Ład, bo jesteśmy świadomi, że się nie da go całkowicie wyrzucić do kosza. Tylko musimy to zrobić w jakiś sposób ewolucyjny - dodał.