W sobotę odbyło się spotkanie premiera Donalda Tuska z liderami protestujących grup w ramach Szczytu Rolniczego. - 15 marca będziemy mogli powiedzieć o tym, jakie będą zmiany w Zielonym Ładzie - oświadczył po rozmowach wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak. Przekazał, że zaproponował stronie rolniczej, by w poniedziałek usiąść wspólnie jeszcze raz do rozmowy. - Na pewno trzeba będzie patrzeć na ręce premierowi, ministerstwu i mówić: sprawdzam - skomentował spotkanie przedstawiciel rolników.

O godzinie 10 w sobotę w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie rozpoczęło się spotkanie premiera Donalda Tuska, ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego oraz wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka z rolnikami. Rozmowy trwały około trzech godzin.

Premier Donald Tusk podczas spotkania z liderami protestujących grup rolniczych PAP/Paweł Supernak

- Mamy informacje do przekazania. Ustaliliśmy, że będziemy przekazywać konkrety - powiedział Kołodziejczak po spotkaniu z rolnikami. - Konkretem jest to, że dokładnie 15 marca będziemy mogli powiedzieć o tym, jakie będą zmiany w Zielonym Ładzie - dodał.

Podkreślił, że "jest bardzo duże prawdopodobieństwo odejścia od tych najbardziej szkodliwych przepisów". Powiedział, że nie chce składać żadnych deklaracji, ale jest duże prawdopodobieństwo, że "będzie odejście od ugorowania, które wzbudza najwięcej emocji".

- Problemem są też przepisy prawne, które jasno wskazują, że wycofanie się dzisiaj z tych przepisów nie jest tak proste i oczywiste, nie należy też do jednego państwa, czy do jednego premiera - zaznaczył wiceminister rolnictwa. Dodał, że "jesteśmy rządem w całej Unii Europejskiej, który najgłośniej o tym mówi". - Mówimy o protestach rolniczych w całej Unii Europejskiej, ale mówimy też o odejściu od tych przepisów. I to premier Donald Tusk, minister Siekierski mówią na forum europejskim o tym najwięcej - przekonywał Kołodziejczak.

- Mówimy też o konieczności ściągnięcia z rynku około 4-5 milionów ton zbóż, co jest potrzebne, żeby w nowy sezon wejść z czystą kartą. I jest tutaj deklaracja ze strony rządu o tym, że będą na to przeznaczone środki finansowe - zapowiedział.

- Zaproponowałem stronie rolniczej, by w poniedziałek usiąść wspólnie jeszcze raz do rozmowy i żeby wspólnie wypracować schemat tego ściągnięcia zbóż czy formy wypłat pieniędzy, jak i w jakiej ilości trafią do rolników. I tutaj wiem, że to będzie bardzo trudne spotkanie, to będzie bardzo trudna rozmowa - mówił dalej Kołodziejczak.

- Mamy pewne ramy finansowe, w których musimy się trzymać i to jest tak naprawdę to, co ja chcę państwu przekazać. Podchodzimy do tych problemów obecnych bardzo poważnie i mamy do czynienia z naprawianiem rynku, który został rozwalony przez lata, też przez te ostatnie wydarzenia, które są na Ukrainie, po tym, co zrobiła Rosja - kontynuował wiceminister. - Do środy ma być wypracowany schemat wypłacania pieniędzy i pan premier powiedział jasno, że oczekuje tutaj propozycji ze strony resortu, które mają być przedstawione i muszą być przygotowane odpowiednie rozwiązania - przekazał.

Kołodziejczak był pytany przez dziennikarzy między innymi o to, jaka będzie strategia rządu, jeśli po 15 marca nie uda się wypełnić zobowiązań. - Mam nadzieję, że nie będziemy musieli tej strategii tworzyć oraz że 15 marca będą dobre informacje – podkreślił.

"Trzeba będzie patrzeć na ręce premierowi, ministerstwu i mówić: sprawdzam"

- Padły od premiera pewne deklaracje odnośnie Zielonego Ładu. 15 marca zapadnie decyzja. To Komisja Europejska będzie podejmować decyzję - powiedział dziennikarzom po spotkaniu z szefem rządu Andrzej Sobociński, rolnik z Żuław i jeden z liderów strajków rolniczych.

Jak przekazał, rozmawiano "o szczegółach, o małych sprawach, o ugorowaniu". - Ale to nie na tym nam zależy, to po prostu jest do resetu i trzeba od nowa to zrobić. Premier przyjął to i mówił, że będzie się starał przekonać Komisję Europejską co do Zielonego Ładu - relacjonował rolnik.

Jak dodał, premier podkreślił, że nie zamknie granicy z Ukrainą, a zamiast tego "będzie zdejmował nadwyżkę zboża z Polski i to z krajowych środków". Jak ocenił, "jest to jakieś rozwiązanie".

Czesław Siekierski, Donald Tusk, Michał Kołodziejczak PAP/Paweł Supernak

Zaznaczył, że od razu było powiedziane, że na spotkaniu "porozumienia nie będzie". - To są pewne deklaracje premiera. My przyjęliśmy to do wiadomości. Z pewnymi rzeczami się mocno nie zgadzamy. Uważamy, że jeżeli będzie zdjęcie nadwyżki zboża, ale będzie ono płynęło dalej z Rosji i z krajów spoza Unii Europejskiej, to będzie problem, bo za rok będzie trzeba znowu dopłacać do zdjęcia go z rynku - mówił Sobociński.

Pytany, czy deklaracje premiera wpłyną w jakiś sposób na zawieszenie protestów rolniczych, odparł, że "na pewno trzeba będzie patrzeć na ręce premierowi, ministerstwu i mówić: sprawdzam".

"Mamy czarną teczkę, a w niej Chłopski Ład"

Szef rządu w czwartek mówił, że będzie miał ważny komunikat dla rolników dotyczący Zielonego Ładu. Wskazywał ponadto, że nie umówił się na negocjacje z rolnikami, tylko poinformuje ich o podjętych działaniach. Szef resortu rolnictwa wskazał z kolei, że na spotkaniu mają zostać przedstawione pewne propozycje dla rolników i potrzebny będzie kompromis z obu stron.

- Pierwsze spotkanie było informacyjne, a teraz zapadną jakieś konkrety. Jeśli nie padną ze strony rządowej, to z naszej strony mamy czarną teczkę i w tej teczce mamy Chłopski Ład. I resztę rzeczy, które muszą być spełnione, żeby w końcu skończyć te protesty - powiedział reporterowi TVN24 rolnik Wiesław Gryń przed rozpoczęciem rozmów z Tuskiem. - Mamy uproszczony Zielony Ład, bo jesteśmy świadomi, że się nie da go całkowicie wyrzucić do kosza. Tylko musimy to zrobić w jakiś sposób ewolucyjny - dodał.

Protesty rolników w Polsce i Europie

Od kilku tygodni w Polsce i innych krajach UE trwają protesty rolników. W Polsce ich postulaty to odstąpienie od przepisów Zielonego Ładu, uszczelnienie granic przed napływem produktów rolno-spożywczych spoza UE oraz obrona hodowli zwierzęcej w Polsce.

Europejski Zielony Ład wprowadza wiele wytycznych dotyczących m.in. rolnictwa, które mają umożliwić osiągnięcie w Europie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Chodzi o wprowadzenie bardziej ekologicznej i mniej emisyjnej produkcji poprzez stosowanie odłogowania gruntów, redukcję użycia nawozów i środków ochrony roślin o połowę, obowiązkowe przeznaczenie 25 proc. areału ziemi pod uprawy ekologiczne.

Autorka/Autor:momo / prpb

Źródło: TVN24, PAP