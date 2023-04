Rolnicy zaostrzają protest. "Ludzie mnie pytają, co z tym zbożem mamy robić"

Manifestujący swoje niezadowolenie z polityki rządu rolnicy z Pomorza Zachodniego zaostrzają protest, który trwa już niemal dwa tygodnie. Ma być ich więcej i chcą blokować ulice Szczecina, a nie tylko organizować symboliczne przejazdy. - My do Warszawy jeździliśmy już wielokrotnie, teraz czekamy, aż władza przyjedzie do nas - zapowiedzieli.

Dymisja Kowalczyka? Morawiecki odpowiada

Jurgiel: ja bym raczej nie podejmował się oceny cen

O to, jak ocenia pracę Henryka Kowalczyka, pytany był w Sejmie były minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. - Nie znam wszystkich uwarunkowań, bo to trzeba wiedzieć, jak przebiegały negocjacje z Brukselą w sprawie na przykład ceł, bo to rozporządzenie funkcjonuje od maja ubiegłego roku. Tutaj decydują premier i pan minister - mówił.

"Minister rolnictwa i jego współpracownicy schowali głowę w piasek"

Rolnicy pytają o zboże. "Mamy sprzedawać czy czekać?"

Bogdan Matczak, jeden z rolników obecnych na konferencji, zapowiedział, że jeśli się nic nie zmieni, rolnicy będą musieli utylizować zboże, co odbije się na cenach żywności. - Jestem radnym powiatu, ludzie mnie pytają, co z tym zbożem mamy robić. Mamy sprzedawać czy czekać? Odpowiedzi póki co nie otrzymałem od nikogo. Nikt tej odpowiedzi nie chce udzielić - mówił. - Jeżeli nie opustoszymy swoich spichlerzy i zbiorników, to dojdzie do sytuacji, w której będziemy musieli to zboże zutylizować. To strata dla ludzi, dla państwa - mówił.