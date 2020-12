Jajka, ziemniaki i kapusta przed domem Kaczyńskiego. "Podziękowanie dla prezesa"

"Podziękowanie dla prezesa Kaczyńskiego za to, że nie dba o rolników"

- Jarosław Kaczyński pokazał, że mu na rolnikach nie zależy, więc my też pokazujemy, że nam na nim nie zależy. Takie mamy podziękowanie dla prezesa Kaczyńskiego za to, że nie dba o polskich rolników - mówił na nagraniu lider Agrounii Michał Kołodziejczak. - Nie ma naszej zgody na to, by polskie rolnictwo było niszczone. Dzisiejsze ceny, zawirowania na rynku, brak działań polityków muszą doprowadzać do takich sytuacji - oświadczył.