Kosiniak-Kamysz: Tragedia na polskiej wsi autentycznie się rozgrywa. Za chwilę będzie to tragedia konsumentów

Protest rolników, koalicja po stronie opozycji i Polski Ład pojawiły się wśród tematów "Rozmowy Piaseckiego". Gość programu Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniał, że "będzie współpracował na opozycji z każdym" i nie szukał wroga u nikogo. Proponował przy tym liderom partii opozycyjnych, by "znaleźć dziesięć wspólnych punktów". Szef PSL pytany był też o to, co łączy go z liderem Agrounii.