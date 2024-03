Były premier Mateusz Morawiecki w dniu protestów rolników w Warszawie zamieścił w mediach społecznościowych wideo, mające przedstawiać zatrzymanie przez policjantów osoby trzymającej polską flagę. Odpisał mu wiceszef MON Cezary Tomczyk: "Proszę natychmiast przestać pisać i pokazywać wyrwane z kontekstu filmy, które są wykorzystywane przez rosyjską propagandę". Dodał także zdjęcie na którym, według niego, "za pomocą polskiej flagi prowokatorzy wyrywają kostkę brukową, aby rzucać w policję". "To co dzieje się teraz pod Sejmem to nie jest rolniczy protest, to jest prowokacja" - napisał na temat dzisiejszych wydarzeń w Warszawie wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak.

Środa to dzień ogromnego protestu rolników w Warszawie. Przed Sejmem doszło do starć z policją. Są poszkodowani. Zatrzymano kilkanaście osób. "Wszystkie incydenty są rejestrowane i będą poddane analizie, a w przypadku stwierdzenia złamania prawa zostaną wyciągnięte konsekwencje" - podkreśla stołeczna policja.

Tomczyk do Morawieckiego o "filmach wykorzystywanych przez rosyjską propagandę"

Były premier Mateusz Morawiecki zamieścił w mediach społecznościowych wideo, mające przedstawiać zatrzymanie przez policjantów osoby trzymającej polską flagę. Dodał do niego podpis: "#Koalicja13grudnia. Nazwa zobowiązuje".

Odpowiedział mu wiceszef MON Cezary Tomczyk. "Jest Pan byłym Premierem RP. Tutaj za pomocą polskiej flagi prowokatorzy wyrywają kostkę brukową, aby rzucać w policję" - napisał, załączając zdjęcie. "Proszę natychmiast przestać pisać i pokazywać wyrwane z kontekstu filmy, które są wykorzystywane prze rosyjską propagandę" - dodał.

Kołodziejczak: to co dzieje się pod Sejmem to nie jest rolniczy protest, to jest prowokacja

"To co dzieje się teraz pod Sejmem to nie jest rolniczy protest, to jest prowokacja" - skomentował dzisiejsze wydarzenia w Warszawie na portalu X wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak. Jak dodał w następnym wpisie, "nie wierzę, że prawdziwi, normalni rolnicy zrobili dziś zadymę pod Sejmem".

"Prowokatorzy i zadymiarze powinni być jak najszybciej odizolowani od rolników, którzy przyjechali zamanifestować i pokazać skalę rolniczych problemów po ośmiu latach nieudolnych rządów PiS. Rolnicy szczególnie teraz powinni zwrócić uwagę by nikt nie powodował, że rolnicze protesty będą kojarzyć się z burdą. To nie służy sprawie" - czytamy.

