Ukraiński premier: rozmawiałem z Donaldem Tuskiem o sytuacji na granicy

"Przeprowadziłem rozmowę z premierem Polski Donaldem Tuskiem. Główny temat - to sytuacja na granicy. Rozmawialiśmy także o wzroście skali importu, głównie zbóż, z Federacji Rosyjskiej i innych krajów trzecich do Unii Europejskiej" - napisał Szmyhal. Dodał następnie: "Ukraina i Polska powinny połączyć wysiłki na rzecz niedopuszczenia produkcji rosyjskiej na rynek europejski".

Minister rolnictwa: negocjujemy dwustronne porozumienie z Ukrainą

Dopytywany, kiedy polsko-ukraińskie negocjacje, mogłyby się zakończyć odpowiedział, że liczy na to, iż ustalanie wielkości kontyngentów nastąpi do końca marca.

Protest rolników

Czwartek to kolejny dzień protestów rolniczych w całej Polsce, które rozpoczęły się w zeszły piątek. Rolnicy manifestują swój sprzeciw wobec Zielonego Ładu, który zakłada m.in. znaczne ograniczenia w hodowli zwierząt. Jest to pakiet zmian, które mają skierować państwa UE na drogę transformacji ekologicznej, a ostatecznie - doprowadzić do osiągnięcia neutralności klimatycznej przez gospodarki tych państw do 2050 roku, przez m.in. ograniczenie emisji CO2. Protestujący chcą także unormowania handlu z Ukrainą, skąd w sposób niekontrolowany napływały w ostatnich miesiącach płody, co spowodowało spadki cen w skupach rolnych.