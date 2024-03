Członkom "Solidarności" oferowano pieniądze za udział w proteście rolników - powiedział w czwartek w rozmowie z reporterem TVN24 wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys. - Takie 200 złotych jako zachęta jest dziwną rzeczą. I to sami związkowcy dostarczali nam te informacje - dodał. Jak ocenił, "jest to sprawa niepojęta". Pokazał też wiadomość z której wynikało, że "każdy członek związku, który weźmie udział w manifestacji otrzyma 200 złotych na pokrycie kosztów wyżywienia".

W środę w stolicy odbył się protest rolników, w którym brali udział również m.in. przedstawiciele "Solidarności" oraz leśnicy. Protest rozpoczął się przed południem przed siedzibą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, następnie manifestujący przeszli przed budynki Sejmu. W trakcie protestu doszło do starć manifestantów z policją. W stronę policji rzucano kostką brukową, a służby odpowiedziały gazem łzawiącym.

CZYTAJ WIĘCEJ: 14 policjantów rannych , 52 osoby zatrzymane. Bilans protestu rolników w Warszawie Komenda Stołecznej Policji poinformowała, że w związku z fizyczną agresją niektórych osób protestujących przy ul. Wiejskiej wobec funkcjonariuszy policji, konieczne było wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego. "Należy podkreślić, że wcześniej osoby te były wzywane do zachowania zgodnego z prawem" – napisali stołeczni policjanci na platformie X. Według szacunków ratusza, w środowym proteście uczestniczyło około 30 tysięcy osób.

"Takie 200 złotych jako zachęta jest dziwną rzeczą"

Wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys w rozmowie z reporterem TVN24 Radomirem Witem powiedział, że "członkom 'Solidarności' oferowano 200 złotych za udział w proteście". - My szanujemy wszystkich rolników, którzy protestują, którzy mają swoje postulaty i w Polsce, i zresztą w całej Europie. To są obiektywne problemy. Natomiast w momencie, kiedy ktoś wysyła przedstawicieli "Solidarności", którym płaci jeszcze 200 złotych i to nie są rolnicy, wzbudza to, na pewno, dużo emocji - stwierdził.

Podkreślił, że "to nie są oskarżenia, to są fakty". - Ja otrzymałem kilka screenów z grup wewnętrznych Solidarności Zagłębia Miedziowego, gdzie są zachęty dotyczące tego, że oczywiście wyjazd jest nieodpłatny, ale dodatkowo osoby dostaną 200 złotych na tak zwany posiłek - powiedział Borys.

- Proszę zobaczyć - powiedział wiceminister, pokazując reporterowi TVN24 jeden ze screenów.

Wiceminister Borys pokazał screen wpisu na grupie wewnętrznej "Solidarności" TVN24

06.03.2024 Warszawa Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność" organizuje wyjazd na manifestację NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność". Każdy członek związku, który weźmie udział w manifestacji otrzyma 200 złotych na pokrycie kosztów wyżywienia. Wyjazd jest finansowany z Regionalnego Funduszu Strajkowego. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów.

We wpisie widnieje też informacja, że zgłoszenia przyjmowane są do dnia 1 marca. "W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika, numer telefonu, zakład pracy oraz miejscowość, w której uczestnik wsiada do autokaru" - czytamy. Poniżej zamieszczono "orientacyjny rozkład jazdy autobusów 6 marca".

- Takie 200 złotych jako zachęta jest dziwną rzeczą. I to sami związkowcy dostarczali nam te informacje, bo to jest sprawa chyba niepojęta, żeby płacić za wyjazd - stwierdził wiceminister.

Borys podkreślił, że "pytanie jest oczywiście takie, kto dokładnie, które grupy spowodowały te ogromne straty, także wizerunkowe" oraz stoją za atakami na policję. - Te rzeczy trzeba oddzielić tak naprawdę od rolników, którzy mają swoje ważne, ale pokojowe postulaty - dodał.

Redakcja tvn24.pl zwróciła się do rzecznika prasowego "Solidarności" z prośbą o komentarz do informacji podanych przez wiceministra Borysa. Do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Autorka/Autor:momo//mrz

Źródło: TVN24