Lekarz i ratownik medyczny o proteście. "Nie mamy zamiaru firmować swoim nazwiskiem tej katastrofy"

Lekarz, przewodniczący Porozumienia Rezydentów Wojciech Szaraniec oraz szef Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych Piotr Dymon opowiedzieli w "Faktach po Faktach" w TVN24 o proteście ratowników medycznych. - Jakiekolwiek wsparcie systemowe w ratownictwie medycznym w tym momencie nie istnieje - zwracał uwagę Dymon. - To jest zbliżająca się katastrofa w publicznej ochronie zdrowia. Nie mamy zamiaru firmować jej swoim nazwiskiem - mówił Szaraniec.

Od 1 września trwa ogólnopolski protest ratowników medycznych, podczas którego część z nich nie przyszła do pracy lub wzięła minimalną liczbę godzin podczas dyżurów. Ratownicy zapowiadają, że 11 września zorganizują dużą manifestację pracowników ochrony zdrowia, która ma odbyć się w stolicy.

Wsparcie systemowe dla ratowników "nie istnieje"

Piotr Dymon, który z programem łączył się w trakcie dyżuru, uczulał, że "każdy ratownik to odrębna historia" i "każdy ratownik prędzej czy później zmierzy się z dramatem ludzkim". - Myślę, że nie tylko po dniu pracy, ale po wyjeździe powinno się w ogóle wyjść z dyżuru i iść do domu, odreagować, iść do psychologa. Ratownictwo medyczne w tym momencie nie posiada psychologów - mówił.