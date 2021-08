Protest ratowników medycznych. Szef związku zawodowego o strajku

Ratownicy medyczni w ramach protestu idą na zwolnienia lekarskie, albo odchodzą z pracy. Ostrzegają, że we wrześniu może dojść do paraliżu. - Mimo zapewnień Ministerstwa Zdrowia pensje nie są takie, jak oczekiwaliśmy - powiedział w TVN24 Piotr Dymon, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych.

Ratownicy medyczni protestują przeciwko niskim wynagrodzeniom i złym warunkom pracy. Jedni odchodzą z pracy, inni idą na zwolnienia lekarskie. Ostrzegają, że we wrześniu może dojść do sytuacji, gdy karetki nie wyjadą do pacjentów, bo nie będzie miał kto w nich dyżurować.