Zaproszenie z Kancelarii Prezydenta do rozmów, lekarze odpowiadają ministrowi zdrowia

Bogna Janke, minister w Kancelarii Prezydenta, zaprosiła pracowników służby zdrowia do spotkania w Pałacu Prezydenckim. - Apeluję do pracowników służby zdrowia, żeby nie odchodzili od pacjentów i o to, żebyśmy usiedli do stołu i porozmawiali - powiedziała. Wcześniej minister zdrowia Adam Niedzielski zaprosił na poniedziałek na rozmowę przewodniczącego Porozumienia Rezydentów Wojciecha Szarańca. Ten jednak przekazał, że proponuje rozmowę w środę i w szerszym gronie. "Panie ministrze, może Pan rozmawiać ze wszystkimi albo z nikim" - napisano na profilu na Twitterze Porozumienia Rezydentów.

W Radiu ZET w niedzielę politycy byli pytani o ogólnopolski protest ratowników medycznych, którzy walczą o wyższe wynagrodzenia, a także o zapowiedzianą na 11 września dużą manifestację pracowników ochrony zdrowia, mającą odbyć się w Warszawie.

- Chciałabym bardzo zaapelować do pracowników służby zdrowia, żeby nie odchodzili od pacjentów. Takich sytuacji być nie może, że nie ma karetki, że nie można dojechać do pacjenta, do osoby potrzebującej. Apeluję o to, żebyśmy usiedli do stołu i porozmawiali - powiedziała prezydencka minister, Bogna Janke.

Minister w Kancelarii Prezydenta zaprosiła pracowników służby zdrowia

Pytana, czy prezydent Andrzej Duda jest gotowy zorganizować takie spotkanie, odpowiedziała, że jako minister odpowiedzialna za dialog społeczny zaprasza na rozmowę w tej sprawie do Pałacu Prezydenckiego. - Usiądźmy przy jednym stole i porozmawiajmy o tym. Proszę usiądźmy, porozmawiajmy, ale miejmy na względzie to, że rząd nie ma fabryki pieniędzy, z której dosypuje każdemu, kto tylko wysunie żądania. Musimy się gdzieś spotkać po drodze - mówiła.

- I bardzo proszę, żebyście państwo brali pod uwagę to, że są określone możliwości. Rząd zapowiada podwyżki i jest przedstawiona droga dojścia do tego, żeby tę sytuację w systemie ochrony zdrowia poprawić. Wydaje mi się, że warto usiąść i porozmawiać, ale proszę nie odchodźcie od pacjentów, bo to do niczego dobrego nie prowadzi - dodała.

Morawiecki o strajku ratowników: bardzo się tym niepokoję

Premier Mateusz Morawiecki wyraził w sobote nadzieję, że w najbliższych paru tygodniach dojdzie do jakiegoś porozumienia z ratownikami medycznymi, zadeklarował, że ratownicy dostaną podwyżkę.

Morawiecki był w sobotę gościem RMF FM, był pytany o strajk ratowników medycznych. - Bardzo się tym niepokoję i dlatego zobowiązałem pana ministra zdrowia do rozmów, do negocjacji, do dialogu. Te rozmowy się toczą. Brałem udział w jednej rundzie tych rozmów parę miesięcy temu i jestem umiarkowanym optymistą, że poprzez podnoszenie jednocześnie uposażeń w służbie zdrowia, nie tylko ratowników, ale też przede wszystkim pielęgniarek, lekarzy, salowych, wszędzie tam chcemy, żeby nastąpiły istotne podwyżki - mówił.

Pytany, co zrobić, żeby strajkujący ratownicy wrócili do pracy, szef rządu odpowiedział, że rozmowy i dialog muszą się odbywać z obustronnym zrozumieniem.

Niedzielski zaprosił przewodniczącego Porozumienia Rezydentów

Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski przekazał w piątek w programie "Sprawdzam" w TVN24, że zaprosił na rozmowę przewodniczącego Porozumienia Rezydentów Wojciecha Szarańca.

Szaraniec do słów ministra odniósł się w piątek wieczorem. "Niestety nie dostałem żadnego zaproszenia" - napisał na Twitterze.

W sobotę rano minister zdrowia zareagował na wpis Szarańca. "Rozmawiał z Panem dyrektor Departamentu Lecznictwa i zapraszał w moim imieniu na spotkanie. Nie rozumiem tej reakcji. Zapraszam w poniedziałek na g. 9:00 do Ministerstwa Zdrowia - napisał Niedzielski.

Szaraniec proponuje rozmowę w środę

Z kolei w weekend w kilku wpisach na Twitterze Szaraniec przekazał, że proponuje rozmowę w środę 8 września.

"Szanowny Panie Ministrze Niedzielski. Mimo szczerych chęci jak najszybszego spotkania ponownie proponuję rozmowę w środę 8.09.2021 w Karpaczu. Nie godzę się na nawiązywanie dialogu bez udziału wszystkich przedstawicieli Komitetu protestacyjno-strajkowego. Pozdrawiam" - napisał.

Niedzielski, odpowiadając na wpisy Szarańca, napisał, że niezależnie od możliwości porozmawiania w szerszym gronie w środę będzie też czekał na niego w poniedziałek o 9 rano.

Porozumienie Rezydentów do Niedzielskiego: może pan rozmawiać ze wszystkimi albo z nikim

W niedzielę późnym popołudniem wpis w tej sprawie pojawił się na twitterowym koncie Porozumienia Rezydentów.

"Panie ministrze, ma Pan do czynienia ze strajkiem wszystkich zawodów medycznych i personelu pomocniczego. Mówimy jednym głosem jako komitet protestacyjno-strajkowy i solidarnie apelujemy o naprawę Ochrony Zdrowia. Może Pan rozmawiać ze wszystkimi albo z nikim" - napisano.

W piątek do pacjentów na Mazowszu nie wyjechały 43 na 202 zakontraktowanych zespołów, z czego w samej Warszawie 38 z 80. W informacji podkreślono, że to Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie jest dysponentem zespołów i że to ona jest zobowiązana do udzielania świadczeń zgodnie z umową

