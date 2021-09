Protest ratowników medycznych. Doktor Szułdrzyński: nerwy są naciągnięte jak postronki

Od początku września trwa protest ratowników medycznych. O jego konsekwencje dla systemu ochrony zdrowia pytani byli goście "Faktów po Faktach". - Musi być zabezpieczone ratownictwo medyczne i to w tej chwili jest najważniejsze - ocenił doktor Konstanty Szułdrzyński ze szpitala MSWiA w Warszawie. W opinii doktora Wojciecha Feleszki, w kontekście zbliżającej się czwartej fali pandemii COVID-19 brak skupienia się na ratownikach "jest bardzo niedobrym pomysłem".

Ratownicy medyczni walczą o wyższe wynagrodzenia, nie zgadzają się też na wyjątkowo trudne warunki pracy. Od 1 września rozpoczęli ogólnopolski protest. Część z nich nie przyszła do pracy lub wzięła minimalną liczbę godzin podczas dyżurów. Ratownicy zapowiadają, że 11 września chcą wziąć udział w dużej manifestacji pracowników ochrony zdrowia, która ma odbyć się w stolicy.

O protest ratowników w kontekście wyzwań, przed którymi stoi system ochrony zdrowia w Polsce pytani byli w "Faktach po Faktach" doktor Konstanty Szułdrzyński z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie oraz doktor Wojciech Feleszko, pediatra z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

- Najważniejszy powinien być interes pacjenta i jego bezpieczeństwo. Można się zajmować strajkiem w ten lub inny sposób, natomiast musi być zabezpieczone ratownictwo medyczne i to w tej chwili jest najważniejsze - mówił Konstanty Szułdrzyński.

Pytany, czy w jego szpitalu protest ratowników jest już odczuwalny, przyznał, że choć utrudnienia nie są dotkliwe, to jednak są. - Myślę, że rezerwy, które uruchomiono, będą się wyczerpywać z upływem czasu. Kolejne grupy są coraz bardziej zmęczone pandemią i dość wyjątkowymi warunkami pracy i nerwy są w tej chwili naciągnięte jak postronki - dodał.

- Czwarta fala [pandemii COVID-19 - przyp. red.] stoi u progu naszych drzwi, liczba zachorowań rośnie i za chwilę będziemy mieli kryzys podobny do tego, jaki był wiosną. Myślę, że wszyscy widzą i czują, że tak rzeczywiście będzie. W tym kontekście niedoopiekowanie się ratownikami medycznymi jest bardzo niedobrym pomysłem - ocenił doktor Wojciech Feleszko.

Goście TVN24 pytani byli również o ogólny stan polskiej ochrony zdrowia. - To jest permanentny kryzys. Pamiętam, jak kończyłem studia i szedłem do pracy, wszyscy mówili: nie przejmuj się, za kilka lat będzie lepiej i za kilka lat powtarzaliśmy sobie to samo – mówił doktor Szułdrzyński.

- Ten system działa tak, jak działa. On ma priorytety, które są dość zdumiewające i pacjenci odczuwają to na własnej skórze. (…). Zastanawiając się głębiej nad tym, o co chodzi, to [sądzę, że - przyp. red.] pacjent nie jest najważniejszym elementem tego systemu. Nie chciałbym użyć stwierdzenia, że jest wręcz elementem niepożądanym. Wydaje się, że głównym celem jest produkowanie dokumentacji - powiedział.

Pytany o to, co należy zrobić, by poprawić funkcjonowanie systemu opieki zdrowia, Szułdrzyński ocenił, że "najważniejsze jest w tej chwili wprowadzenie zupełnie innego sposobu finansowania, który byłby oparty o ocenę rzeczywistej jakości". - To znaczy wyników leczenia pacjentów, a nie tego, co się znajduje w dokumentacji. W tej chwili płaci się za wykonane procedury, niezależnie od ich wyniku. W momencie, kiedy istotna byłaby jakość, również kompetencje pracowników nabrałyby znacznie większej wagi i ludzie czuliby się znacznie bardziej docenieni przez pracodawców - dodał.

Wojciech Feleszko pytany był o postawę młodego pokolenia medyków. - Młode pokolenie jest znacznie bardziej asertywne i ma więcej możliwości pracy. Fakt przystąpienia Polski do Unii Europejskiej otworzył rynek pracy dla lekarzy i bardzo wielu z naszych lekarzy znalazło pracę poza granicami Polski, czy to z konieczności, czy to z wyboru - zwrócił uwagę.

Jak dodał, "trzeba pamiętać w Polsce, że alternatywa dla lekarzy, ratowników medycznych czy pielęgniarek istnieje". - Coś trzeba zrobić, żeby ci ludzie nie odpływali - dodał gość "Faktów po Faktach".

