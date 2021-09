Protest ratowników. Kancelaria prezydenta zaprasza na spotkanie medyków i ministra zdrowia

Ratownicy medyczni od dawna walczą o wyższe wynagrodzenia, nie zgadzają się też na wyjątkowo trudne warunki pracy. Od 1 września rozpoczęli ogólnopolski protest. Część z nich nie przyszła do pracy lub wzięła minimalną liczbę godzin podczas dyżurów. Ratownicy zapowiadają, że 11 września odbędzie się w Warszawie duża manifestacja pracowników ochrony zdrowia.

W piątek do pacjentów na Mazowszu nie wyjechały 43 z 202 zakontraktowanych zespołów, z czego w Warszawie 38 z 80.

Kancelaria prezydenta zaprasza na spotkanie ministra i medyków

Odpowiedzialna za dialog społeczny minister w kancelarii prezydenta Bogna Janke poinformowała o wysłaniu zaproszeń do przedstawicieli zawodów medycznych, a także do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego na spotkanie w kancelarii poświęcone aktualnym problemom w służbie zdrowia. Janke przekazała, że spotkanie może odbyć się jeszcze w tym tygodniu.

Jak mówiła, zaproszenia trafiły już do Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ, OZZ Ratowników Medycznych, OZZ Pielęgniarek i Położnych, OZZ Pracowników Fizjoterapii, KZZ Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych, ZZ Techników Medycznych, Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

- Chcemy porozmawiać o postulatach tego środowiska. Zarówno ze strony rządu - o czym informował jego rzecznik Piotr Mueller - jak i ze strony kancelarii prezydenta gotowość do spotkania jest - zapewniła.

Kancelaria prezydenta "może pełnić rolę mediatora

Minister ponowiła wyrażony wcześniej apel do pracowników służby zdrowia, by nie odchodzili od pacjentów, by nie ponosili oni konsekwencji protestów.