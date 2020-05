Protest przedsiębiorców i interwencja w PKP Intercity. "Niepokojące informacje"

"RPO przypomina prezesowi spółki Markowi Chraniukowi, że konstytucja chroni prawo do prywatności i autonomii informacyjnej jednostki. Jej artykuł 47 zawiera ogólne gwarancje ochrony prywatności, a art. 51 - odnosi się bezpośrednio do aspektów ochrony prywatności związanych z przetwarzaniem informacji o jednostce" – oświadczono.

PKP Intercity chce informacji o protestujących

W sobotę 23 maja internet obiegło zdjęcie wiadomości z logo PKP Intercity i podpisem "teczka konduktorska", w której zwrócono się do konduktorów o "przekazywanie informacji do Biura Bezpieczeństwa o stwierdzonych przejazdach osób udających się na protest przedsiębiorców".

Przedstawiciele PKP Intercity odnieśli się do tego w oświadczeniu wysłanym do dziennikarzy. "Organizowane wydarzenia w miastach Polski, w tym przypadku Warszawy, powodują znaczny wzrost zainteresowania podróżami i zakup biletów na krótko przed terminem odjazdu pociągów. W obecnym stanie epidemii jako przewoźnik wprowadziliśmy w naszych pociągach ograniczenie sprzedaży biletów do 50 proc. w stosunku do liczby miejsc siedzących w składzie, kierując się troską o bezpieczeństwo i komfort naszych pasażerów" - czytamy w odpowiedzi spółki.