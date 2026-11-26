Polska Protest przed Trybunałem Konstytucyjnym. Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił zakaz ratusza Oprac. Filip Czerwiński |

Protest przed Trybunałem Konstytucyjnym. Jest decyzja Sądu Okręgowego w Warszawie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Fakty TVN

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W środę stołeczny ratusz nie przedłużył zgody na zgromadzenie przed Trybunałem Konstytucyjnym. Oznaczało to, że mogło ono trwać tylko do 30 listopada.

W czwartek wieczorem Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił decyzję prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Orzeczenie ogłosiła sędzia Anna Izabela Bonkowska-Kubek. Na sali sądowej rozbrzmiały oklaski.

- Sąd podziela stanowisko, że najbardziej radykalne środki w postaci zakazu demonstracji można stosować tylko zupełnie wyjątkowo, a władza zawsze musi w pierwszej kolejności rozważać działania i decyzje, które umożliwiłyby pokojowe odbycie zaplanowanego zgromadzenia - powiedziała sędzia Bonkowska-Kubek.

Odwołanie złożył organizator zgromadzenia - Adam Borowski, szef warszawskiego Klubu "Gazety Polskiej". Sąd miał na jego rozpatrzenie 24 godziny.

Sąd zwrócił uwagę na błąd urzędników

Aktualnie przed siedzibą TK trwa zgromadzenie zgłoszone od 20 października do 30 listopada. 10 listopada do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy wpłynął wniosek o zgodę na zgromadzenie trwające od 1 grudnia do 5 stycznia. Magistrat podał szereg argumentów przemawiających za decyzją odmowną.

"Zgodnie z przepisem Prawa o zgromadzeniach zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia ma dotrzeć do organu gminy nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia" - napisał między innymi ratusz, dodając, że zawiadomienie o zgromadzeniu obejmujące okres po 10 grudnia jest zatem przedwczesne.

Sędzia Anna Bonkowska-Kubek wskazała jednak, że ten wymóg należy odnosić do pierwszego dnia planowanego zgromadzenia (czyli 1 grudnia) i został on spełniony.

Inną przesłanką ratusza był przewidywany czas zgromadzenia, nieprzerwanie przez 36 dni, który według władz miasta spowodowałby dalsze istotne utrudnienia dla mieszkańców i innych osób.

Wskazano ponadto, że w zgłoszeniu organizator zapewnił, iż nie będzie zajmował jezdni, tylko chodnik i ścieżkę rowerową. Tymczasem stoją tam między innymi namioty i scena. Policja, by zapewnić bezpieczeństwo, musiała w praktyce zablokować wjazd w Aleję Szucha, która jest ważnym ciągiem komunikacyjnym i co utrudnia przemieszczanie się służb ratunkowych w tej okolicy.

Główne wejście do Trybunału Konstytucyjnego jest zastawione przez scenę TV Republika Źródło zdjęcia: Fakty TVN

Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego ma charakter inicjatywy wspieranej przez środowiska związane z prawicowymi mediami i Klubami "Gazety Polskiej". Na miejscu ustawiono między innymi barierki i scenę wykorzystywaną przez Telewizję Republika, która całkowicie blokuje główny wjazd i wejście na teren TK.