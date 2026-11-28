PILNE Protest przed Trybunałem Konstytucyjnym. Sąd drugiej instancji zdecydował Oprac. Filip Czerwiński |

Protest przed Trybunałem. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie ratusza Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Fakty TVN

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Dwa dni temu - w czwartek - Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił decyzję stołecznego ratusza, który odmówił zgody na przedłużenie zgromadzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym. Magistrat złożył zażalenie.

W sobotę Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie prezydenta Warszawy i stwierdził, że każdy z uczestników ponosi koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie. Orzekała sędzia Joanna Machoń.

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Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski skomentował orzeczenie sądu drugiej instancji słowami: "Kto szanuje sądy tylko wtedy, gdy wyrok jest po jego myśli, ten ich nie szanuje. Ja szanuję".

Kto szanuje sądy tylko wtedy, gdy wyrok jest po jego myśli, ten ich nie szanuje. Ja szanuję. — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) November 28, 2026 Rozwiń

Kontrowersyjny protest

Aktualnie przed siedzibą TK trwa zgromadzenie zgłoszone od 20 października do 30 listopada. 10 listopada do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy wpłynął wniosek o zgodę na zgromadzenie trwające od 1 grudnia do 5 stycznia. W środę magistrat wydał decyzję odmowną, podając szereg argumentów.

Odwołanie od decyzji ratusza złożył organizator zgromadzenia - Adam Borowski, szef warszawskiego Klubu "Gazety Polskiej". W czwartek w pierwszej instancji sędzia Anna Izabela Bonkowska-Kubek ją uchyliła.

- Sąd podziela stanowisko, że najbardziej radykalne środki w postaci zakazu demonstracji można stosować tylko zupełnie wyjątkowo, a władza zawsze musi w pierwszej kolejności rozważać działania i decyzje, które umożliwiłyby pokojowe odbycie zaplanowanego zgromadzenia - powiedziała Bonkowska-Kubek.

Następnego dnia prezydent miasta Rafał Trzaskowski bronił swojej decyzji, a urząd złożył zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. "Chodzi o mieszkańców i o służby ratunkowe, które muszą przejechać przez Aleję Szucha. Wolność zgromadzeń - tak. Blokowanie ulicy przez ponad miesiąc - nie" - napisał w serwisie X włodarz stolicy.

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Czemu ratusz jest na nie?

Urzędnicy zwrócili uwagę, że choć organizator dotychczasowego zgromadzenia nie deklarował zajęcia jezdni, od 30 października namioty uczestników protestu, scena telewizyjna oraz inne elementy infrastruktury znajdują się nie tylko na chodniku i drodze rowerowej, ale również na jezdni Alei Szucha.

Niemożliwe jest wejście do siedziby Trybunału Konstytucyjnego nie tylko dla sędziów i pracowników, ale też dla zwykłych obywateli, którzy chcieliby złożyć skargę. Teren otoczono barierkami, w pobliżu ustawiono scenę TV Republika i miasteczko namiotowe.

Główne wejście do Trybunału Konstytucyjnego jest zastawione przez scenę TV Republika Źródło zdjęcia: Fakty TVN

Kiedy reporterka "Faktów" TVN Katarzyna Kolenda-Zaleska próbowała we wtorek dostać się do gmachu, protestujący odesłali ją do wejścia od strony Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ale ten teren jest chroniony i dostęp do niego mają tylko nieliczni.

O rozwiązanie sytuacji sędzia Anna Korwin-Piotrowska, która kieruje pracami TK jako sędzia najstarsza stażem, prosiła niedawno w piśmie do komendanta stołecznej policji i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.