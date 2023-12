Nocny protest przed siedzibą PAP, politycy PiS w budynku

Kilkanaście osób protestowało przed siedzibą Polskiej Agencji Prasowej, a wewnątrz budynku w ramach interwencji poselskiej przebywa kilkunastu posłów Prawa i Sprawiedliwości. Do gabinetu prezesa PAP wciąż nie został wpuszczony jej nowy szef Marek Błoński. Zapowiedział, że trzeba bardzo szybko skierować pracę redakcji "na właściwe tory" - wskazał na konieczność przeprowadzenia audytu oraz analizy zasadności działania produktów uruchomionych w ostatnich latach przez PAP.

Przed siedzibą Polskiej Agencji Prasowej w czwartek wieczorem protestowało kilkanaście osób, a wewnątrz budynku znaleźli się politycy Prawa i Sprawiedliwości. Sytuacji przyglądał się reporter TVN24 Michał Gołębiowski.

Reporter poinformował, że około godziny 23 budynek PAP opuścił Jan Kanthak. Widoczna była również Anita Czerwińska.

W środku przebywali tacy politycy jak Piotr Gliński, Dariusz Matecki, Przemysław Czarnek, Olga Semeniuk-Patkowska, Paweł Jabłoński, Radosław Fogiel, Szymon Szynkowski vel Sęk, Łukasz Schreiber i Mariusz Gosek.

Nowy szef PAP Marek Błoński nie mógł wejść do swojego gabinetu, ponieważ był blokowany przez polityków.

Marek Błoński nie ma dostępu do gabinetu prezesa PAP Szymon Pulcyn/PAP/EPA

Łukasz Schreiber w rozmowie z Michałem Gołębiowskim - reporterem TVN24 przekonywał, że politycy PiS są w gmachu PAP, by "bronić ładu konstytucyjnego w Polsce". Polityk stwierdził, że Polacy widzą, że "na podstawie uchwały sejmowej prowadzi się bezprawne działania".

– Prowadząc interwencję poselską widziałem protokół z rady nadzorczej z walnego zgromadzenia akcjonariuszy i w tym protokole jest jasno zapisane, że wszystkie te działania, które zostały podjęte i wprowadzenie tych neowładz, tych uzurpatorów, którzy siedzą tutaj z armią prawników, zostały podjęte wyłącznie na mocy uchwały sejmowej – dodał.

Schreiber: politycy PiS są w gmachu PAP, by bronić ładu konstytucyjnego w Polsce TVN24

Błoński: nie działamy na podstawie uchwały Sejmu

Powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomieja Sienkiewicza na prezesa PAP Marek Błoński podkreślił, że "działa na zasadzie takiej, żeby osiągnąć te cele, które zostały wyznaczone, a są to cele związane przede wszystkim z przywróceniem prawidłowej realizacji publicznej misji Agencji".

- Gdybym usłyszał, że chodzi o to, że trzeba odwrócić przekaz, bo było "ich", a teraz ma być "po naszemu", to w ogóle nie mógłbym kontynuować takiej rozmowy. Niczego takiego nie usłyszałem od pana ministra i w dobrej wierze to przyjmuję i zakładam, że taki jest cel całej tej operacji we wszystkich publicznych spółkach medialnych – stwierdził.

Podkreślił, że będzie trzeba bardzo szybko skierować pracę redakcji "na właściwe tory". - Chodzi o to, żeby mieć pewność, że te standardy są zachowane. Docelowo będzie trzeba te standardy odświeżyć - dodał.

Nowy szef PAP Marek Błoński Szymon Pulcyn/PAP/EPA

Przypomniał, że "Vademecum PAP" – dokument z merytorycznymi zasadami pracy dziennikarskiej w Agencji - liczy już prawie 20 lat, a w związku z tym potrzebuje aktualizacji, m.in. jeśli chodzi o dopuszczalne dla dziennikarza PAP źródła informacji i media społecznościowe.

Błoński podkreślił, że konieczne będzie przeprowadzenie audytu oraz analizy zasadności działania produktów uruchomionych w ostatnich latach przez PAP, jak na przykład platformy The First News. Zastrzegł, że "na pewno nie będziemy działać w taki sposób, że teraz będziemy wszystko zamykać czy likwidować to, co było".

- Ta sama zasada dotyczy dziennikarzy. Nieważne kto skąd przyszedł, tylko jakie ma kompetencje i jak pracuje – wspomniał. - Pewnie początek stycznia to będzie ten moment, kiedy to porządkowanie będzie miało już określone ramy. To jak podczas przyjmowania pacjentów na SOR, jest triaż, kto potrzebuje pomocy najszybciej, a kto później – wyjaśnił.

Poinformował, że w dalszym ciągu nie ma dostępu do gabinetu prezesa PAP, ale to nie uniemożliwia mu czynności zarządczych. - Wielokrotnie ze strony posłów spotkałem się z zarzutem, że tu działamy na podstawie uchwały Sejmu. To nie jest prawdą. Nie zostaliśmy powołani na podstawie uchwały Sejmu - zaznaczył. - Właściciel powołał radę, rada powołała zarząd. To, że gabinet prezesa jest zajęty, nie uniemożliwia czynności zarządczych i są one wykonywane - dodał.

