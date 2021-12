"Pogrzeb polskiej edukacji" przed Sejmem. Protest przeciwko lex Czarnek

czytaj dalej

Gdybyśmy mieli jasność, że covid to jest choroba śmiertelna lub bardzo ciężka, to myślę, że znacznie więcej osób by się zaszczepiło - ocenił w "Faktach po Faktach" ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw COVID-19 doktor Paweł Grzesiowski. Ekspertka od modeli matematycznych doktor Aneta Afelt wskazywała, że "jesteśmy w obszarze maksymalnej liczby zakażeń w kontekście całego kraju".