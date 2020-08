Zatrzymania podczas protestu. Posłowie Koalicji żądają od premiera wyjaśnienia sytuacji i zwołania sejmowej komisji

Mamy dowody na to, że działania policji to było wielokrotne przekraczanie uprawnień - mówiła w sobotę posłanka Koalicji Obywatelskiej Magdalena Filiks, która wraz z innymi parlamentarzystami KO i Lewicy interweniowała w sprawie zatrzymanych przez policję w Warszawie aktywistów LGBT. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska powiedziała, że politycy żądają od premiera Mateusza Morawieckiego pilnego wyjaśnienia piątkowych wydarzeń. "Zażądałem pilnego zwołania sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych" - przekazał z kolei szef PO Borys Budka.

W piątek przed siedzibą Kampanii Przeciw Homofobii w Warszawie zebrało się kilkudziesięciu młodych ludzi przeciwnych decyzji sądu o dwumiesięcznym areszcie dla aktywistki Margot z kolektywu Stop Bzdurom. Potem protest przeniósł się na Krakowskie Przedmieście w pobliże pomnika Chrystusa, gdzie doszło do przepychanek z funkcjonariuszami policji. Rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak przekazał w sobotę, że zatrzymano 48 osób. Dodał, że czynności z tymi osobami są prowadzone w oparciu o artykuł 254 kodeksu karnego.

Zatrzymania osób biorących udział w proteście przeciwko aresztowaniu aktywistki LGBT TVN24

W sprawie zatrzymanych interweniowali na komisariatach policji posłowie Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy.

- To, co działo się na ulicach Warszawy, na Krakowskim Przedmieściu po zmroku, po godzinie 20, to było skandaliczne - oceniła w sobotę na konferencji prasowej posłanka Koalicji Obywatelskiej Urszula Zielińska.

Jak relacjonowała, "młodzi ludzie, którzy nie zgadzali się na wywiezienie Margot do aresztu tymczasowego na podstawie podejrzeń, nieudowodnionej winy, próbowali zablokować auto, w którym ona była".

- Ci ludzie byli jak worki z piaskiem wyciągani spod tego auta i wyrzucani. Wyszli z tego mocno poturbowani - mówiła. Dodała, że "byli wyciągani do radiowozów i wywożeni, nie wiedzieliśmy gdzie".

Zielińska mówiła, że "mnóstwo, kilkaset zupełnie pogubionych osób na Krakowskim Przedmieściu nie słyszało ostrzeżeń policji, bo policja na początku w ogóle ich nie wydawała". Dodała, że "policja w ogóle nie ostrzegała ludzi, nie informowała, w którą stronę mają iść, żeby się rozejść".

- Zamiast podjąć jakąkolwiek próbę pokojowych negocjacji z tymi młodymi ludźmi, policja brutalnie zamykała ich do vanów i wywoziła, nie wiemy gdzie. Szukałyśmy tych ludzi przez całą noc. Do tej pory kilkudziesięciu prawników ich szuka - mówiła.

Urszula Zielińska o protestach na Krakowskim Przedmieściu

Jachira: ojcowie i matki szukają swoich dzieci

Posłanka KO Klaudia Jachira podkreśliła, że "już dzisiaj ojcowie i matki szukają tych dzieci". - Do mnie od rana dzwoniło pięcioro rodziców, którzy pytają i proszą o interwencję, bo nie mogą znaleźć swojej córki albo swojego syna - mówiła.

Powiedziała, że przez całą noc z Urszulą Zielińską, z Magdaleną Filiks i Michałem Szczerbą obserwowali różne komisariaty policji próbując ustalić, gdzie przewieziono zatrzymanych.

- Udało nam się ustalić od 23 do godziny 5.30, wtedy zakończyliśmy przejazd przez wszystkie komisariaty warszawskiej policji, że zatrzymane są 54 osoby na chwilę obecną, z czego osiem dalej uznajemy za zaginione - przekazała Jachira.

- Nie wiadomo, gdzie się znajdują. Ci ludzie po zatrzymaniu przez policję zniknęli - dodała.

- Dodatkowo my, posłowie opozycji, byliśmy oszukiwani przez funkcjonariuszy policji. W zależności od tego, kto podchodził i pytał, czy dany zatrzymany jest na komisariacie, nie była nam udzielana taka informacja - mówiła.

- Takie rzeczy dzieją się w państwie prawa i nie ma na to naszej zgody - podkreśliła.

Klaudia Jachira o zatrzymaniach protestujących przez policję TVN24

Filiks: nasze interwencje zapobiegły zawleczeniu osób do radiowozu

- Dzięki naszej obecności, mojej i posłanek tam wczoraj, mamy dzisiaj dowody na to i my jesteśmy tymi dowodami, że działania policji to było wielokrotne przekraczanie uprawnień, a przede wszystkim większość z nich była zbędna - oceniła posłanka KO Magdalena Filiks.

- Przeprowadziłyśmy wczoraj we trzy siedem takich interwencji, które zapobiegły i powiem to świadomie, zawleczeniu osób do radiowozu - mówiła. - Te osoby były wyłapywane z tłumu, czasami od tyłu, podduszane, przez kilka osób ciągnięte - relacjonowała.

- My byłyśmy wszystkie trzy świadkami, kiedy policjanci przekazywali sobie informację między sobą, która brzmiała dokładnie tak: "wejdź i bierz trzy obojętnie przypadkowe osoby". I tak to dokładnie wyglądało, że były to przypadkowe osoby i dowodem na to, że te działania były nieadekwatne i niezgodne z prawem jest to, że w ciągu siedmiu przeprowadzonych przez nas interwencji, dopiero w trakcie tych interwencji, kiedy tak naprawdę ciałami musiałyśmy zatrzymywać na przykład sześciu, siedmiu policjantów, którzy wlekli w sposób nieprawdopodobnie agresywny osoby do radiowozu okazywało się, że żadna z tych osób wcześniej nie była poproszona o wylegitymowanie się, z czego dwie z nich były przypadkowymi osobami, które przebywały na Krakowskim Przedmieściu i przyszły już dwie godziny po wydarzeniach, które miały tam miejsce i po ciemku były wleczone do radiowozu - relacjonowała Filiks.

Dodała, że tych siedem osób nie pojechało na komendę.

Kidawa-Błońska: żądamy pilnego wyjaśnienia sytuacji

- Każdy obywatel ma prawo do protestu. Każdy obywatel musi czuć się bezpiecznie. Dlatego żądamy od pana premiera pilnego wyjaśnienia, jak doszło do tych działań wczoraj, dlaczego były tak brutalne, dlaczego zatrzymywano osoby - naszym zdaniem - bez powodu – powiedziała wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.

- Żądamy pilnego wyjaśnienia, ponieważ pan premier jest nam to winien. Wielokrotnie PiS mówił, że obywatele mają prawo protestować, to jest prawo demokracji. Wczoraj to prawo zostało złamane – oceniła.

- Poza tym nie chcę, by po raz kolejny matki szukały swoich dzieci, tak jak to było kiedyś w Pałacu Mostowskich, nie wiedząc, co się z nimi dzieje. To chyba nie powinno mieć miejsca w Polsce, która jest krajem demokratycznym i wolnym. To jest po prostu jeden wielki skandal – dodała.

PAP/Radek Pietruszka

Szef PO: zażądałem pilnego zwołania sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

Do wczorajszych wydarzeń odniósł się także na Twitterze szef PO Borys Budka. "W związku z ostatnimi brutalnymi interwencjami policji w stosunku do osób korzystających z prawa do wyrażania swoich poglądów zażądałem pilnego zwołania sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Nie ma zgody na wykorzystywanie policji w ideologicznych wojnach PiS" - napisał.

Posłowie KO i Lewicy interweniują

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Klaudia Jachira informowała wcześniej, że w sprawie zatrzymanych interweniowali wraz z nią w nocy na komisariatach policji posłowie KO: Michał Szczerba, Katarzyna Piekarska, Urszula Zielińska i Magdalena Filiks, a także posłowie Lewicy Anna Maria Żukowska i Krzysztof Śmiszek.

Z publikowanych przez parlamentarzystów na Twitterze informacji wynika, że w tej grupie były też posłanki Lewicy Magdalena Biejat, Beata Maciejewska oraz Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Politycy przekazują informacje bliskim

Jachira wskazywała, że posłowie interweniują na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Z politykami byli prawnicy, którzy mają towarzyszyć zatrzymanym podczas przesłuchań.

Jachira, która w nocy była wraz z Zielińską na komisariacie przy ulicy Wilczej, gdzie przewieziono cześć zatrzymanych, wyjaśniała, że pozostali posłowie rozjechali się w nocy po warszawskich komisariatach, gdzie trafili inni zatrzymani demonstranci.

Posłowie chcą "monitorować" działania policji

Posłanka KO wyjaśniła, że posłowie chcą "monitorować" działania policji wobec zatrzymanych, zbierać informacje o nich i udostępniać je ich bliskim i znajomym.

- Jestem tu po to, żeby pomóc ludziom i - na tyle, na ile mam uprawnienia wynikające z pełnionej funkcji - pilnować czynności wykonywanych przez policję - mówiła Jachira. - Będziemy tu, dopóki nasza obecność będzie potrzebna i będzie miała sens. Jak zobaczymy, że dalej jest już tylko rola prawników, to na pewno nie będziemy tego przedłużać - dodała.

Mówiąc o zatrzymaniach stwierdziła, że "to nie miało nic wspólnego z państwem prawa, to była łapanka".

Zatrzymanie i zarzuty

W połowie lipca, zgodnie z decyzją sądu, wobec Margot zastosowano policyjny dozór i poręczenie w kwocie siedmiu tysięcy złotych. Wcześniej aktywistka została zatrzymana przez policję. Zarzucono jej, że 27 czerwca "wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami uszkodziła samochód marki renault master, poprzez przecięcie opon, pocięcie plandeki, urwanie lusterka, oderwanie tablicy rejestracyjnej, uszkodzenie kamery cofania oraz pobrudzenie pojazdu farbą". Jak poinformowała wtedy prokuratura, łączna wartość strat wyniosła ponad sześć tysięcy złotych na szkodę Fundacji "Pro-Prawo do Życia".

Na wspomnianej furgonetce znajdowały się treści antyaborcyjne i - jak podał kolektyw Stop Bzdurom - homofobiczne.

Aktywistce zarzucono również, że w trakcie zajścia przewróciła Łukasza K. (kierowcę pojazdu) na chodnik, czym spowodowała u niego obrażenia w okolicy pleców i lewego nadgarstka. "Zarzut obejmuje także stosowanie przemocy polegającej na szarpaniu i popychaniu Łukasza K. w celu zmuszenia pokrzywdzonego do zaprzestania nagrywania przebiegu zdarzenia" - informowała prokuratura.

"Środek czysto represyjny"

W piątek Sąd Okręgowy w Warszawie zadecydował o zastosowaniu wobec niej dwumiesięcznego aresztu tymczasowego. "Dzieje się zamykanie na parę miesięcy za walkę z fundacją Pro-Prawo do Życia. Fundacją, która w całym normalnym świecie nie mogłaby funkcjonować" - tak Margot skomentowała decyzję sądu.

"Prokuratura chwaliła się tym, że ma najmocniejsze dowody w sprawie i nie ma żadnego powodu mieć jakiejkolwiek wątpliwości, więc ten środek dozoru, którym jest zamknięcie, jest czysto represyjny" - oceniła.

Autor:akr,js/kab,tr

Źródło: PAP, tvn24.pl, TVN24