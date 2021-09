Protest medyków. Wojciech Szaraniec: pan minister Niedzielski wysyła nas w kosmos

Szaraniec: dziś mieliśmy apogeum agresji ze strony ministra Niedzielskiego

Szaraniec: w tym momencie pan minister Niedzielski wysyła nas w kosmos

Odnosząc się do przebiegu rozmów ze stroną rządową zaznaczył, że środowisko czuje się rozczarowane, że nie uczestniczył w nich premier. - Wczoraj (w czwartek 9 września - red.) odbyliśmy rozmowy z ministrem Niedzielskim, zostaliśmy poinformowani i zapewnieni, że dzisiaj spotkamy się także z panem premierem Mateuszem Morawieckim. Zostaliśmy oszukani, była to duża manipulacja - stwierdził Szaraniec. - W tym momencie pan minister Niedzielski wysyła nas w kosmos czy tam na Marsa. My to traktujemy jako kolejne hasło "niech jadą". Myślę, że można tutaj powiedzieć, że to jest takie "niech jadą 2.0" - powiedział przewodniczący Porozumienia Rezydentów, nawiązując w ten sposób do słów posłanki Józefiny Hrynkiewicz z PiS z 2017 roku, kiedy to użyła słów "niech jadą" w odniesieniu do lekarzy, którzy mieliby decydować się na pracę za granicą.