Protest pracowników ochrony zdrowia. Tomasz Latos i Bartosz Arłukowicz komentują

Trwa protest pracowników ochrony zdrowia. W piątek przedstawiciele komitetu protestacyjnego oświadczyli, że w sobotę po manifestacji w Warszawie przed kancelarią premiera stanie "białe miasteczko". W "Faktach po Faktach" europoseł Bartosz Arłukowicz (PO) ocenił, że protestujący to ludzie, którzy półtora roku temu "zostali zostawieni z pandemią sami sobie". Poseł Tomasz Latos (PiS) stwierdził, że ministrowie Adam Niedzielski i Waldemar Kraska byli "przygotowani i gotowi do rozmów".

Latos (PiS): ministrowie byli gotowi do rozmów

Poseł PiS stwierdził, że "należy ze sobą rozmawiać". - Premier ma swoich konstytucyjnych ministrów i Adam Niedzielski z wiceministrem (Waldemarem - red.) Kraską byli przygotowani i gotowi do rozmów. Pewne elementy zostały wzajemnie wyjaśnione i przedyskutowane - mówił, odnosząc się do pytania o nieobecność premiera Mateusza Morawieckiego na piątkowym spotkaniu.

- Jeżeli jest dobra wola do rozmów, a po stronie rządu taka wola była, to rozmowy się rozpoczynają. Pewne kwestie merytoryczne są wyjaśniane, a później na pewnym etapie dołącza do tych rozmów premier. To jest absolutnie zrozumiałe, to przyjęty standard na całym świecie - dodał.