Protest pracowników ochrony zdrowia. Karauda: bardzo dobrze zarabiam, ale kosztem dużej ilości pracy

Dodał, że sam ma "dwa etaty i trzy kontrakty". – Tylko, że jeżeli damy dużo pieniędzy medykom dzisiaj i połowa medyków powie: to ja nie pojadę do trzeciej, czy czwartej pracy, albo do drugiej nawet, to kto tam będzie przyjmował? – zauważył.

Karauda pytany, czy pracuje tak dużo, bo chce więcej zarobić, czy dlatego, że są takie miejsca, w których nie ma wyjścia i nie może przyjścia do pracy, przyznał, że "bardzo dobrze zarabia". - Jestem zadowolony, nie chcę więcej – dodał. Karauda zaznaczył jednak, że zarabia dużo "kosztem dużej ilości pracy". – Na pewno częściowo jest to związane z tym, że człowiek chce zarobić, to jedzie do drugiej pracy, ale przede wszystkim jest to, że jeśli ja nie przyjadę do danej pracy, to wiem, że inny lekarz musi zostać na drugą dobę – powiedział.