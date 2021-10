Protestujący po kolejnych rozmowach z resortem zdrowia. "System się dusi"

Zakończyło się kolejne spotkanie między Komitetem Protestacyjno-Strajkowym Ochrony Zdrowia a Ministerstwem Zdrowia. Nadal nie ma porozumieniem między stronami. - Do negocjacji podchodzimy jak do terapii. I co? Można powiedzieć, że brakuje tlenu do respiratora, bo ministerstwo nie chce go podłączyć, czyli system się dusi - powiedział w imieniu protestujących wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Artur Drobniak.

W Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie odbyło się już szóste spotkanie między protestującymi pracownikami ochrony zdrowia a resortem zdrowia.

Głos w imieniu protestujących zabrał wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Artur Drobniak. - Doszło dzisiaj do przesilenia rozmów. Nie do takiego przesilenia, jakiego oczekiwaliśmy my i nasi pacjenci - powiedział.

- Obecnie pacjentem jest polski sytem opieki zdrowotnej. My do negocjacji podchodzimy jak do terapii. I co? I można powiedzieć, że brakuje tlenu do respiratora, bo ministerstwo nie chce go podłączyć, czyli system się dusi - stwierdził.

Drobniak zrelacjonował, że minister zdrowia przedstawiło "wzór nieporozumienia, które nie miało nic wspólnego ze znaczeniem słowa porozumienie". - To twór, który w ogóle nie był z nami dyskutowany, w ogóle nie jest efektem tych trzytygodniowych rozmów, które były tutaj prowadzone - mówił. - Nie ma konkretów, nie ma gwarancji ich wykonania, nie ma realnego finansowania, nie ma środków, które miałyby być przeznaczone na leczenie, nie ma dat i szczegółów inicjatyw legislacyjnych - wymienił.

- Wszystko ma podlegać zaakceptowaniu przez Zespół Trójstronny. To nie jest porozumienie ani zrozumienie przez rządzących. To niezrozumienie problemu polskich pacjentów - podsumował. Dodał, że w proponowanym porozumieniu "nie ma nic nowego". - Rząd odwraca oczy od cierpienia polskich pacjentów - zaznaczył Drobniak.

Spodziewa się, że wkrótce do dziennikarzy wyjdzie przedstawiciel resortu zdrowia, wiceminister Piotr Bromber.

Poprzednie rozmowy protestujących z przedstawicielami resortu zdrowia odbyły się 21, 23, 28, 30 września i 5 października.

