Protest pracowników ochrony zdrowia. Krystyna Ptok o przebiegu negocjacji z resortem zdrowia

Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok mówiła we wtorek, że podczas spotkania pojawiły się "do przeanalizowania propozycje ministerstwa, o których wcześniej nie mówiliśmy". - Potrzebujemy czasu, żeby spokojnie usiąść i to przeanalizować, bo to rodzi określone skutki. Nie możemy pomimo nacisku ministerstwa dzisiaj na sali się określić. Nie tak wygląda rozmowa partnerska - podkreśliła.