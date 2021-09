Kolejne spotkanie protestujących pracowników ochrony zdrowia i przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia

Kolejne spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia rozpoczęło się we wtorek Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie.

- Minister (Piotr - red.) Bromber mówi, że nie mamy straszyć, ale ten plan został opracowany przez komitet w momencie zawiązywania się. Plan, którego nie chcielibyśmy realizować ze względu na pacjentów i sytuację medialną, która jest tworzona wokół naszych działań, przedstawiania nas w złym świetle, bo widzimy, jak się tworzy komunikat w mediach, szczególnie zbliżonych do rządu - dodała.

Odnosząc się do uwagi, że protestujący idą na rozmowy "bez przesadnej nadziei na szybki finał", Ptok powiedziała: "ma pan rację".

Andrusiewicz: przedstawiliśmy trzy różne ścieżki w ramach wzrostu wynagrodzeń

- Przedstawiliśmy trzy różne ścieżki w ramach wzrostu wynagrodzeń w najbliższych latach do 2027 roku. Dzisiejszy dialog nie zakończy jeszcze kwestii ośmiu postulatów, ale liczymy, że zbliżymy się do pewnego porozumienia. Wymaga to podejścia kompromisowego z obu stron – zaznaczył.