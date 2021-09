Protest pracowników ochrony zdrowia. Wojciech Andrusiewicz i Piotr Pisula komentują

Protest pracowników ochrony zdrowia. Wojciech Andrusiewicz komentuje

O proteście pracowników ochrony zdrowia mówił w rozmowie z reporterką TVN24 rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. - Wydaje się, że w ostatnim czasie jedynym żądaniem grupy osób protestujących jest obecność premiera. Jeżeli my zapraszamy te osoby na rozmowy i chcemy dyskutować o postulatach, chcemy przedstawić wyliczenia - o co sami protestujący wnioskowali - i te osoby nie przychodzą na spotkanie, bo jedynym ich warunkiem jest obecność premiera, to pojawia się pytanie. Chcemy dyskutować o zmianach czy nie? - mówił.

Jak dodał, rozmowy z ratownikami to "świadectwo tego, że jeśli rozmawiamy i dyskutujemy o postulatach to jesteśmy w stanie się porozumieć".

- W Białym miasteczku ratowników jest bardzo mało. Ratownicy są tutaj na Miodowej 15 (w siedzibie resortu zdrowia - red.) raz na dwa tygodnie i rozmawiają. To grupa zawodowa, która z nami rozmawia, w przeciwieństwie do innych grup, które są w Białym miasteczku. Nie ma wypracowywania kompromisu samym protestem. Trzeba rozmawiać - podkreślił rzecznik.

Protestujący chcą się spotkać z premierem. "Z ministrem nie da się rozmawiać"

- Jesteśmy medykami, czasami zmagamy się z chorobą, którą próbujemy leczyć lekiem podstawowym, tak zwanym lekiem pierwszego rzutu. Kiedy on nie działa, to nie upieramy się, żeby ciągle go podawać, tylko próbujemy zmieniać nasze postępowanie. I tutaj jest podobnie. Jeżeli dialog z ministrem zdrowia nie działa przez długie miesiące, to teraz nie mamy poczucia, że ten dialog nagle zadziała - tłumaczył.