Policyjni związkowcy do rządu: podwyżki albo "kadrowy armagedon"

Powtórka z "psiej grypy"

To nawiązanie do sytuacji z 2018 roku, gdy oddolny protest funkcjonariuszy policji rozlał się na cały kraj, a także na pozostałe formacje mundurowe: Straż Graniczną, Straż Pożarną, a nawet Służbę Więzienną. Stało się tak, choć ustawy odbierają funkcjonariuszom prawa do strajku. Sposobem na obejście przepisów były zwolnienia lekarskie , stąd też nazwa "psia grypa". Kulminacją protestu była wielka demonstracja jesienią 2018 roku, w której ulicami stolicy przeszło ponad 20 tysięcy funkcjonariuszy.

Rekordowe emerytury

Czego związkowcy oczekują od rządu? "Środowisko oczekuje, by w pierwszej kolejności zabezpieczono uposażenia przed utratą ich dotychczasowej wartości, co najmniej na poziomie realnej inflacji w roku 2022" - pisze przewodniczący Jankowski.

"Jasne jest dla nas, że chodzi o głosy emerytów w przyszłorocznych wyborach do parlamentu. Ktoś nie przemyślał, jakie przyniesie to konsekwencje dla wszystkich służb mundurowych. A są takie, że wielu z nas będzie się po prostu opłacało przejść na emeryturę".

Dodatkowym problemem jest brak oferty dla policjantów, którzy mają między 10 a 20 lat doświadczenia. Młodzi funkcjonariusze (do 26. roku życia) korzystają z przywileju niepłacenia podatków. Natomiast dla najbardziej doświadczonych, którzy przekroczyli 20 i 25 lat służby, poprzednie protesty przyniosły specjalne dodatki w wysokości od 1100 złotych miesięcznie do 2,2 tysiąca złotych.

- Związki wraz z komendantem głównym mają pomysł na dodatek progresywny, który wypełniłby lukę. Jego koszt we wszystkich formacjach MSWiA to około 1,4 miliarda złotych - mówi nam oficer komendy głównej policji pragnący zachować anonimowość.

W piątek rzecznik rządu Piotr Müller, pytany o to, czy rząd podejmie rozmowy ze związkami zawodowymi służb mundurowych, stwierdził, że rząd zapozna się z postulatami. - Będziemy oczywiście o tym rozmawiać, natomiast na ten moment żadna decyzja co do zmian w tym zakresie nie została podjęta - odniósł się do oczekiwań związku. Jak mówił, w czasach rządu PiS "wynagrodzenia w tym obszarze zwiększyły się w znaczący sposób i tutaj w porównaniu też do innych obszarów sektora publicznego. Trzeba powiedzieć, że te wynagrodzenia są dużo większe niż w niektórych innych sferach sektora publicznego, jeżeli chodzi o wzrost tych wynagrodzeń przez poszczególne lata".