Polska Zawiadomienie sędziego Macieja Berka wpłynęło do prokuratury

Zawiadomienie sędziego TK Macieja Berka wpłynęło do prokuratury Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara

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Podczas czwartkowej konferencji minister Waldemar Żurek został zapytany o środową sytuację w Trybunale Konstytucyjnym i o zapowiadane przez sędziego TK Macieja Berka zawiadomienie.

- Wpłynęło zawiadomienie, zostało już przekazane do zespołu śledczego, do prokuratorów. Wiem, że prokuratorzy już działają - przekazał minister.

Żurek został też zapytany, gdzie dokładnie trafiło zawiadomienie od sędziego. - W Prokuraturze Krajowej od dłuższego czasu działa zespół, który zajmuje się przestępstwami związanymi z Trybunałem Konstytucyjnym i do tego zespołu ten wniosek trafił. Tam już jest wszczęte postępowanie, dlatego, że mamy osoby, które działały na zlecenie pana prezesa Święczkowskiego, które zostały w tym postępowaniu zawieszone w czynnościach i postawiono im zarzuty - wyjaśnił, zaznaczając, że "szanuje autonomię prokuratury" i to prokuratorzy zdecydują, czy będzie to wątek już toczącego się postępowania, czy zostanie poprowadzony odrębnie.

Maciej Berek złożył w środę w Sejmie ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Po złożeniu na piśmie dokumentu ślubowania w kancelarii prezydenta Berek przyjechał do TK, gdzie rozmawiał z prezesem Bogdanem Święczkowskim.

- Prezes TK Bogdan Święczkowski wypchnął mnie z korytarza sędziowskiego - powiedział w środowej "Kropce nad i" w TVN24 Berek. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego poinformował, że złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i zawnioskował o zabezpieczenie monitoringu.

Minister Żurek mówił także o tym, że prokuratorzy zajmują się środowymi wydarzeniami przed Trybunałem, kiedy to grupa osób próbowała zablokować sędziom wjazd do budynku. Jak powiedział, prokuratura uruchomiła postępowanie sprawdzające w tej sprawie.

- Mam informację ze strony policji, że policja dokumentowała te gorszące sceny. Widzimy tam sytuacje absolutnie nieakceptowalne. Spokojnie działającą policję i ludzi, którzy atakują policjantów - mówił Żurek.

Jego zdaniem "próbuje się wywołać zadziwiającą aferę". - Że rząd próbuje zaatakować trybunał. No nie, to sędziowie wybrani prawidłowo przez Sejm próbowali dostać się do miejsca swojej pracy. Osoby, które tam protestują, próbowały temu przeciwdziałać - mówił minister.

Żurek dodał, że śledczy dysponują nagraniami i znają tożsamość uczestników blokady. - To jest kwestią czasu. Ale my nie działamy pochopnie i błyskawicznie. Tu nie chodzi o to, żeby zastraszać obywateli, tylko żeby pokazać, że młyny sprawiedliwości mielą skutecznie - podkreślił.

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