Porozumienie Jarosława Gowina zgadza się z propozycją prezydenta i będzie ją popierało - mówiła w "Faktach po Faktach" rzeczniczka tej partii Magdalena Sroka, odnosząc się do złożonego przez prezydenta Andrzeja Dudę projektu zmiany ustawy dotyczącej aborcji. Posłanka klubu Lewicy Katarzyna Kotula stwierdziła, że ta inicjatywa pojawiła się "za późno". - Głos kobiet, głos ekspertów, głos lekarzy ginekologów wciąż nie jest słyszalny. Tak naprawdę ten głos kobiet jest słyszalny dopiero dziś na ulicy - dodała. W programie połączono się także z Klementyną Suchanow z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, która jest jedną ze współorganizatorek piątkowego protestu w stolicy.

Także w piątek prezydent Andrzej Duda poinformował, że - po przeprowadzonych konsultacjach - złoży do Sejmu projekt o zmianie ustawy dotyczącej aborcji . Według treści projektu, aborcja byłaby możliwa w przypadku wystąpienie wad letalnych, nie umożliwiałoby jej natomiast wystąpienie innych wad rozwojowych, w tym na przykład zespołu Downa.

Sroka: Porozumienie Jarosława Gowina zgadza się z propozycją prezydenta

Kotula: głos kobiet jest słyszalny dopiero dziś na ulicy

Katarzyna Kotula stwierdziła, że propozycja prezydenta pojawiła się "za późno". - Po drugie, nie da się ukryć, że za tą fałszywą troską o życie nie idą żadne realne działania - mówiła. - Było wiele miesięcy, żeby faktycznie usiąść i być może zwołać wysłuchanie publiczne w spawie aborcji, bo moim zdaniem to byłby bardzo dobry pomysł - kontynuowała.

Jak stwierdziła, "głos kobiet, głos ekspertów, głos lekarzy ginekologów wciąż nie jest słyszalny". - Tak naprawdę ten głos kobiet jest słyszalny dopiero dziś na ulicy - dodała. - W przypadku prawa do aborcji mówimy o prawie do wyboru. To kobiety ponoszą konsekwencje tego wyboru - podkreśliła.