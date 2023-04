Protest osób z niepełnosprawnościami przed Pałacem Prezydenckim

Osoby z niepełnosprawnościami zorganizowały w sobotę protest przed Pałacem Prezydenckim. Domagają się przyspieszenia prac nad ustawą o asystencji, a w ramach jej zapisów chcą, by między innymi zwiększony został dostęp do asystentów dla osób z niepełnosprawnościami. To już ich piąty protest przed siedzibą głowy państwa.