Protestują w Sejmie, rozmawiali z wiceministrem. "Jaki był cel spotkania, jeżeli nie znał postulatu?"

W Sejmie trwa protest opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami oraz ich podopiecznych. Złożyli oni obywatelski projekt ustawy o rencie socjalne j, który zakłada wypłatę takiej renty w wysokości najniższego krajowego wynagrodzenia, czyli 3490 złotych. Renta socjalna jest corocznie waloryzowana i od 1 marca tego roku wzrosła do 1588 złotych i 44 groszy brutto. Protestujący domagają się, by projekt został rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu.

"Nie przedstawił żadnej propozycji", "udawał nieświadomego"

Przed godziną 17 delegacja wyszła ze spotkania. Pani Joanna przekazała dziennikarzom, że wiceminister Wdówik "powiedział, że on nie zna naszego postulatu". - Jeżeli my ponad rok zbieramy podpisy, jak można nie znać naszego postulatu? (...) Jaki był cel spotkania, jeżeli nie znał postulatu? - pytała.

Poszli na spotkanie, mąż Iwony Hartwich nie będzie mógł wrócić z powrotem

Jeszcze przed spotkaniem, idąc do resortu, delegacja opowiedziała towarzyszącemu jej reporterowi TVN24 Michałowi Gołębiowskiemu o nieprzyjemnej sytuacji, do której doszło.

Jak dodała posłanka Iwona Hartwich, przedstawiciele osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów zaapelują do wiceszefa MRiPS, żeby dotrzymał słowa, czyli pozwolił na ponowne wejście do Sejmu protestującym.

Wdówik: do końca tygodnia przedstawimy rozwiązania

- Będziemy szukać rozwiązań, które będą adresowane do osób z niepełnosprawnościami, tak jak to robiliśmy do tej pory - kontynuował. - Będziemy rozmawiać, pochylamy się nad każdą sobą z niepełnosprawnością i do końca tygodnia przedstawimy rozwiania - dodał wiceminister.