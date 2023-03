Protest w Sejmie. "Chcę żyć w swoim własnym domu i mieć pieniądze, za które będę mógł się utrzymać"

Chcę żyć w swoim własnym domu i mieć pieniądze, za które będę mógł się utrzymać i kupić niezbędne do życia i rehabilitacji rzeczy - mówił w TVN24 Andrzej Sucholewski, który bierze udział w proteście osób z niepełnosprawnościami w Sejmie. - To walka o nasze życie i naszą przyszłość. Nie odpuścimy - zapewnił.

Andrzej Sucholewski, jeden z protestujących, połączył się w środę rano ze studiem TVN24. Mówił, że w nocy do protestujących przyszli funkcjonariusze Straży Marszałkowskiem z psem i prowadzili - twierdził Sucholewski - kontrolę pod kątem narkotyków i materiałów pirotechnicznych.

- To jest duży stres, duża presja. Czujemy, że jest na nas wywierana presja psychiczna. Mówią tylko, że muszą to robić, bo takie są ich obowiązki - przekazał.

Mówił, że protestujący wciąż "mają siłę". - To jest walka o nasze życie i naszą przyszłość. Nie odpuścimy - zapewnił.

- Godne życie to jest takie, żebym mógł się utrzymać w swoim własnym domu, a nie w DPS-ie. To nie jest moje marzenie, żeby wylądować w domu pomocy. Ja chcę żyć w swoim własnym domu i mieć pieniądze, za które będę mógł się utrzymać i kupić niezbędne do życia i rehabilitacji rzeczy - wskazywał Sucholewski.