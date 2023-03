Dostają 1217 złotych, chcą najniższą krajową. Minister mówi o "30 latach zaniedbań"

czytaj dalej

Profesor Adam Bodnar, były Rzecznik Praw Obywatelskich, odnosząc się w "Faktach po Faktach" w TVN24 do sprawy śmierci 15-letniego syna posłanki KO Magdaleny Filiks, mówił, że w takich sytuacjach "tożsamość ofiary jest fundamentalna". Dodał, że to, co musi być w tej sprawie dogłębnie wyjaśnione, to analiza tego, jak doszło do jej ujawnienia. Stwierdził także, że w Polsce doszło do "odwrócenia norm moralności". - Jeśli coś służy interesowi politycznemu, to nie ma znaczenia, jakie środki się wykorzystuje - powiedział.