Odpowiedź Europy na działania władz białoruskich "słaba, miękka". Protestują na przejściu granicznym

Białorusini przebywający w Polsce rozpoczęli tygodniowy protest w Bobrownikach na Podlasiu, gdzie znajduje się polsko-białoruskie drogowe przejście graniczne. - Chcemy powiedzieć: to nie może być tak, żeby odpowiedź Europy na ogromną skalę prześladowań, z którą mamy do czynienia na Białorusi, była tak słaba, tak miękka - tłumaczył Robert Tyszkiewicz, szef parlamentarnego zespołu do spraw Białorusi.