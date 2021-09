Protest medyków w Warszawie. Przejdą przed budynek Ministerstwa Zdrowia, Pałac Prezydencki i gmach Sejmu

Utrudnienia

W czasie tego weekendu Trakt Królewski nie będzie deptakiem, a ruch odbywać się będzie tak jak w dni powszednie. Autobusy, które jeżdżą Nowy Światem i Krakowskim Przedmieściem wrócą na trasy podstawowe. Zmieni się to jedynie na czas przemarszu medyków.

Na trasy objazdowe zostaną też skierowane pojazdy komunikacji miejskiej. Dotyczy to autobusów linii: 100, 116, 178, 180, 503 i 518. Dodatkowo mogą się też zmienić trasy linii tramwajowych 7, 9, 22, 24, 25 oraz autobusowych: 106, 107, 108, 109, 111, 117, 118, 127, 128, 158, 159, 166, 171, 175, 195, 222, 507 i 521.

Medycy zapowiadają powstanie "białego miasteczka"

W piątek przed godziną 11.30 resort zdrowia zakomunikował na Twitterze, że Adam Niedzielski zaprosił medyków na godzinę 14 do Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog". Pod wpisem niedługo potem pojawiła się odpowiedź protestujących. Zapytano w niej, czy na spotkaniu będzie obecny premier Mateusz Morawiecki.

Krótko przed godziną 14.20 przedstawiciele protestujących wyszli jednak na konferencję prasową . - Warunkiem rozmów była obecność pana premiera Mateusza Morawieckiego, a okazało się, że go nie ma. Potrzebujemy spotkania z osobami decyzyjnymi, a takiej osoby dzisiaj zabrakło – powiedział mediom wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Artur Drobniak po spotkaniu z szefem MZ w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie.

- My chcemy jasno powiedzieć, że spłaszczanie naszych postulatów, naszej próby uzdrowienia tego systemu do kwestii wynagrodzeń to jest godzenie w szacunek każdego Polaka, a na pewno w każdego medyka - powiedział Artur Drobniak, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej.