Protest medyków. Prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów przedstawił sześć kroków, by "rehabilitować publiczną ochronę zdrowia"

Trwa protest medyków, którzy domagają się wyższych wynagrodzeń i lepszych warunków pracy. Profesor doktor habilitowany Maciej Krawczyk, prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów napisał list otwarty do mediów, w którym podkreślił, że "przemęczony, poniżany medyk nie będzie efektywnie leczył". Przedstawił sześć postulatów, które mają doprowadzić do "rehabilitacji publicznej ochrony zdrowia".

List otwarty prezesa Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Podkreślił, że "zdrowie to nasza wspólna sprawa, bo każdy z nas jest pacjentem". "My oprócz tego jesteśmy także medykami. Wiemy, że publiczna ochrona zdrowia w Polsce kona, a fizjoterapia refundowana umrze jako pierwsza" - dodał.

Wskazał "kilka powodów tego stanu rzeczy". "Główny jest taki, że polska ochrona zdrowia choruje na chroniczny brak finansowania. Najlepsi medycy uciekają z kraju lub przechodzą do sektora komercyjnego. Dziś w publicznej ochronie zdrowia pracuje tylko co trzeci fizjoterapeuta, a zapotrzebowanie na usługi rehabilitacyjne jest olbrzymie: w kolejkach czeka ponad dwa miliony Polaków, którzy mają szansę dostać się do fizjoterapeuty średnio za 6 miesięcy. Jest nas, medyków, za mało we wszystkich profesjach" - czytamy w liście.